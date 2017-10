Sony fa goal con la tv che si spegne da sola

La scelta della location è azzeccata. Non sembra neppure di stare a Milano. Sony ha optato per una zona verdissima, quella dell'Ippodromo, per presentare il nuovo televisore della gamma Bravia nella serata Motionflow Night. Evento nell'evento: il fuoriclasse Kakà come testimonial della campagna Sony e 200 ragazzini selezionati in tutta Italia che si esibiscono in una prova di palleggi freestyle cercando di imitare il campione milanista. A selezionarli una giuria di grandi del Milan: oltre a Kakà, Franco Baresi e Daniele Massaro. Il premio offerto è appetitoso: per i "magnifici sette" finalisti l'opportunità di partecipare come protagonisti alla nuova campagna Sony "Twilight" (perché si svolgerà all'ora del tramonto). La nuova tv della gamma Bravia di Sony ha una definizione dell'immagine altissima e utilizza la tecnologia Motionflow che rende i movimenti rapidi sullo schermo ancora più fluidi e coinvolgenti. Come? Per capirci, grazie ad algoritmi sofisticati si calcolano uno o due fotogrammi aggiuntivi tra due originali. È la tecnologia che rende possibile i meccanismi pensati già prima dell'invenzione del cinema. Per questo lo spot Sony ha ricostruito nella splendida piazza di Venaria Reale, in Piemonte, un gigante zootropio, il dispositivo ottico che nel XIX secolo creava sequenze in movimento da immagini statiche. Ed ecco perché Kakà e il calcio: con una tv così, gli appassionati del pallone possono vedersi la partita in salotto come se fossero allo stadio. L'evento Sony è verde non solo per la sua location: tutta la gamma Bravia di Sony ha la certificazione "EU Flower" della Commissione Europea e utilizza in media il 20/30% di energia in meno rispetto ai modelli dell'anno scorso. La nuova tv della Sony addirittura va in standby se non c'è nessuno nella stanza o se ci si sposta in un altro locale perché ha un sensore sensibile al calore e al movimento. La serata MotionFlow, inoltre, è stata tutta a Impatto Zero®. Sony infatti si è impegnata a compensare le emissioni di anidride carbonica con la creazione e la tutela di circa 11.864 mq di foreste in crescita in Costa Rica.