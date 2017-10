Responsabilità sociale d’impresa. Sostenibile si impara

Durante il seminario saranno presentati esempi di aziende europee virtuose, che hanno fatto della responsabilità sociale ed ambientale la propria filosofia e che, grazie ad esse, hanno ottenuto notevoli benefici economici, come Marks& Spencer, in Inghilterra, o Ikea, in Svezia. E per dimostrare il proprio impegno per l'ambiente, Acquisti e Sostenibilità e Business International hanno fatto in modo che il seminario fosse a Impatto Zero®: grazie a LifeGate, infatti, sono state calcolate le emissioni di CO2 e poi compensate con la creazione di metri quadrati di nuova foresta in Costa Rica. Il seminario si svolgerà all'Hotel de la Ville ? Via Hoepli, 6, Milano Per informazioni: www.acquistiesostenibilita.org Luciana D'Urbano Responsabile Area Supply Chain & Logistica Business International - Economist Conferences Tel. 06 84541200 Chiara Boracchi