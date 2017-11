La sostenibilità va a braccetto con il benessere nelle Valli di Tures ed Aurina

Chiunque creda che la salute delle persone e quella del Pianeta siano indissolubilmente legate, trova nella Valli di Tures ed Aurina due preziose alleate. La regione, infatti, offre molto da entrambi i punti di vista, offrendo ai visitatori la possibilità di “abbandonare” la propria auto durante tutto il soggiorno per servirsi comodamente e gratuitamente dei mezzi pubblici, con la possibilità di scoprire, spesso a tariffe scontate, le tante bellezze della regione, luoghi di salute e di risparmio energetico. Posti unici che non si dimenticano. Holiday Pass A tutti gli ospiti che soggiornano nelle Valli di Tures ed Aurina viene donato, all’arrivo nella struttura ricettiva prescelta, l’Holiday Pass, una sorta di card di benvenuto, con cui è possibile muoversi agevolmente e gratuitamente su tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige, treni inclusi, senza limiti. L’Holiday Pass è valido per 7 giorni consecutivi e consente di lasciare la propria automobile posteggiata presso l’hotel per spostarsi nel paradiso naturale ed escursionistico delle Valli di Tures ed Aurina con una mobilità più sostenibile e attenta alla natura. I vantaggi che offre vanno dal risparmio economico, alla diminuzione di emissioni di CO2 fino alla riduzione del traffico, per un turismo concretamente attento all’ambiente. Con Holiday Pass, inoltre, si ha diritto a numerose riduzioni sul costo di alcune attività legate al tempo libero e alla salute: impianti e gite estive, musei, noleggio biciclette, esercizi di respirazione in alta montagna, escursioni e molto altro ancora. Enertour Per scoprire tutti i segreti di Campo Tures, Comune che produce oltre il 50 per cento in più di energia rinnovabile rispetto al fabbisogno della sua popolazione, l’amministrazione comunale e il TIS Innovation Park di Bolzano organizzano gli Enertour, eventi che permettono di conoscere da vicino tutte le strategie green messe in atto da quello che è diventato un modello di sostenibilità ambientale da imitare. Gli Enertour hanno già attirato oltre 700 esperti del settore da tutto il mondo e ben due delegazioni Onu. Con l’aiuto delle “guide energetiche” e grazie alla traduzione simultanea in diverse lingue, ai partecipanti vengono illustrate le pratiche virtuose del comune altoatesino che hanno portato all’azzeramento delle emissioni di CO2 degli abitanti. Attraverso le visite agli impianti a biogas, idroelettrico e fotovoltaico, è inoltre possibile scoprire quali sono le tecnologie adottate da Campo Tures per la produzione di energia rinnovabile e le loro potenzialità. Rigenerarsi con Respiration & Health Il pacchetto Respiration & Health, respirare profondamente in montagna – tutto all’insegna della salute, comprende 7 pernottamenti con colazione, mezza pensione in hotel o in appartamento incluso: 6 ingressi al Centro Climatico di Predoi di ore cad. con l’assistenza di personale specializzato. Esercizi di respirazione in alta montagna. Respirare profondamente lungo il sentiero di salute di Predoi,, lungo il quale è possibile vivere l’esperienza delle cure con l’acqua fredda secondo il principio delle terapie Kneipp, benefiche per la circolazione del sangue, la prevenzione di numerose malattie e il rafforzamento del sistema immunitario. Visita a Castel Tures a Campo Tures, uno dei castelli più belli e rinomati del Tirolo, durante la quale possono essere visitate anche le esposizioni temporanee. Visita di una giornata intera all’oasi balneare e del benessere Cascade a Campo Tures, uno dei più moderni centri di questo tipo in Italia, dove wellness, relax e rigenerazione si fondono per creare il benessere di corpo e anima. Passeggiata salutare alle cascate, per approfittare della nuvola di aerosol naturale che le circonda e dei suoi effetti positivi sulla respirazione. Un antistress naturale. Il pacchetto di prova comprende 3 pernottamenti con colazione, mezza pensione o appartamento incluso: 2 ingressi al Centro Climatico di Predoi di 2 ore cad, con l’assistenza di personale specializzato; visita di una giornata all’oasi balneare e del benessere Cascade a Campo Tures. Prenota il tuo soggiorno o pacchetto ben(essere) su www.ritrovailtuoequilibrio.com Iniziativa finanziata nell’ambito del programma operativo Interreg IV Italia-Austria 2007-2013