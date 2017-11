Sotto cieli noncuranti

E' quasi Natale, le persone sono indaffarate nelle compere: regali, bigliettini, fiocchi colorati. Ma in questura a Torino si è indaffarati in fatti del tutto diversi: un bambino è stato trovato morto nel cortile del palazzo in cui viveva con la sua famiglia. Ad indagare è chiamato il magistrato Giovanni Corrias, padre di famiglia, sposato da anni con Chiara. Proprio la sera in cui gli viene comunicato questo nuovo incarico, Corrias è al cinema con la moglie, perciò sono costretti ad interrompere la loro serata. Di ritorno a casa, Chiara decide e di portare il cane Simba a fare un a passeggiata e viene investita da un'auto. E così a poche ore di distanza, Corrias si ritrova a dover affrontare due tragedie: una personale, una professionale. La giovane Violaine, una poliziotta laureata in psicologia, viene incaricata di dare sostegno al magistrato sondando la psicologia dei genitori del bambino morto: un padre traditore, una madre che non ha alcuna reazione apparente ai tragici avvenimenti. Chi ha ucciso Francesco? La madre, per punire il marito dei suoi tradimenti? Oppure è stato un incidente? La storia si crea su flussi di coscienza intersecati, dove ogni personaggo riesce a trasmettere la propria psicologia, a dipingere la propria intimità, mentre costruisce la trama del romanzo. In particolare il punto di vista delle vicende della famiglia Corrias è quello della piccola Matilde, la figlia dodicenne. Lei ha una visione tutta personale della vita, di come devono andare le cose. E' una visone delicata, infantile, sognante, ma molto, molto precisa: "Le cose spaiate si devono appaiare. Le cose rotte si devono aggiustare. E quelle che fanno soffrire si devono curare. Si fa così. Io questo lo so". Ognuno in questo romanzo cura a modo suo "le cose che fanno soffrire": c'è chi le supera, chi le risolve, chi se le dimentica, chi non ne assume responsabilità. In generale ognuno di questi personaggi contribuisce a creare un giallo psicologiacamente delineato, emotivamente intenso. Sotto cieli noncuranti.