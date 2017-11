Sottosopra a Marina di Cagliari

Siamo in un palazzo situato nella Marina di Cagliari, un rione coloratissimo e abitato da uomini, donne e bambini di diverse nazionalità ed etnie. In questo quartiere si sente il profumo del sugo, le donne diventano le mamme delle ragazze sole e i caldi pomeriggi sono colorati dalle urla dei bambini che giocano tra di loro. Qui l'affetto e l'accoglienza sono la normalità. Alice è una studentessa che vive in un appartamento di questo edificio da quando il padre non c'è più e la madre è caduta in depressione dopo aver scoperto di essere stata tradita con una donna più giovane. La ragazza è convinta che diventare una macchina del sesso la scongiurerà da ogni possibile catastrofe, perché è lì, nelle prodezze sessuali che pensa di trovare la protezione da ogni insidia della vita. Al piano più alto del palazzo vive l'anziano Mr. Johnson, un tempo un famoso violinista che calcava le scene internazionali che ha deciso di ritirasi ad una vita modesta e lontana dai riflettori: tutti si chiedono se lui sia Mr Johnson della Johnson&Johnson degli shampoo. Con lui, a fasi alterne, vivono la moglie, il figlio e il piccolo Giovannino, il nipotino. Al piano di sotto ecco Anna, una donna forte e determinata, che nonostante sia stata più volte messa a dura prova, anche fisica, dalle esperienza negative della vita, resiste con gioia, vive ogni esperienza nuova con lo stesso entusiasmo di una ragazzina e si getta a capofitto nelle relazioni amorose. Con lei c'è la figlia, Natascia, una ragazza ossessionata dal possibile tradimento del suo fidanzato, dura con la madre, ostile ad ognuno dei suoi nuovi amanti, spaventata da ogni possibile cambiamento, arrabbiata per principio con chi è più fortunato di lei. L'ordine apparente del palazzo verrà turbato quando la divisione dei piani non sarà più così netta, quando sarà tutto letteralmente sottosopra e non si ritroverà più una logica razionale nei rapporti. Anna salirà al piano di sopra, la moglie di Mr. Johnson scenderà da Alice, Alice salirà da Anna e così via. Ed è proprio in questo scenario scombussolato e scombiccherato che ci si trova ad affezionarsi a questi personaggi fragili, forti, strambi, sognatori, ma tutti così semplici ed umani.