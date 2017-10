Soundbeam

"…l'ispirazione più grande mi è venuta dalla tecnologia, grazie alla quale ho avuto la possibilità di sviluppare le mie idee, senza di essa tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie ad essa, ho potuto fondere il mio interesse per la musica e per la ricerca nell'apprendimento." "…Quando i ragazzi diversamente abili usano i tasti e giocano con il raggio di Soundbeam loro sono lì e non sono da nessun altra parte, per loro è diventare come Eric Clapton, come musicisti famosi… e lì hanno il potere." David Jackson Ausilio tecnologico nelle attività espressive e corporee per l'infanzia e le disabilità, così viene definito il Soundbeam. Qualche giorno fa abbiamo incontrato David Jackson presso la "NOSTRA FAMIGLIA" di Bosisio Parini, l'ideatore di questo marchingegno tecnologico che rende possibile comporre musica anche alle persone diversamente abili. L'incontro è stato possibile grazie al C.R.A.M.S. di Lecco, Centro di Ricerca Arte Musica Spettacolo, presieduto da Angelo Riva. David Jackson, storico esponente dei Van Der Graaf Generator, ha raccontato come attraverso la tecnologia a ultrasuoni, ha potuto creare questo straordinario strumento, il Soundbeam che permette di controllare apparecchi musicali e multimediali attraverso il movimento nello spazio. Il Soundbeam è un rilevatore di movimento, il cui funzionamento è simile a quello di un radar: i suoi sensori proiettano nello spazio un fascio di ultrasuoni, che, incontrando un ostacolo, rimbalzano indietro alla sorgente. E' in questo modo che i movimenti corporei, compiuti all'interno del raggio, vengono intercettati e tradotti in segnali Midi, a seconda della direzione e della velocità dell'oggetto in movimento, una mano, un piede, la testa… La straordinaria versatilità dello strumento ha riscosso un gran successo in tutto il mondo soprattutto negli interventi riabilitativi delle disabilità neuromotorie. David Jackson ha lavorato già con bambini di oltre 177 paesi. Psicologia e musica sono state da sempre le grandi passioni di David Jackson ed è grazie a questa sua conoscenza che ha potuto con gli anni sviluppare questo progetto, denominato Soundbeam. Il sito ufficiale del progetto è www.soundbeam.it . Dal 2005 il C.R.A.M.S ha attivato una collaborazione con il musicista inglese David Jackson all'interno del progetto denominato Cantieri Sonori. Se volete diventare operatori di questo strumento potete contattare il C.R.A.M.S. di Lecco, [www.crams.it]distributore esclusivo del Soundbeam per Italia e Svizzera.