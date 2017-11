Soya Couture, il tessuto fatto di scarti di soia creato da cinque giovani indonesiane

Recuperare i rifiuti con l'intento di azzerare gli sprechi delle attività industriali. In Indonesia si fa da tempo utilizzando la soia, uno degli alimenti più consumati nel paese sudest asiatico. Grazie a numerosi progetti locali gran parte degli scarti provenienti dalle produzioni alimentari di derivati del legume quali tofu e tempeh vengono impiegati per generare biogas ed energia rinnovabile, ma non solo. Grazie all'associazione XXLab, un collettivo tutto al femminile fondato da cinque giovani nella città di Yogyakarta, i rifiuti liquidi della soia diventano utili anche nella realizzazione di un tessuto naturale e ideale per sostituire la pelle di origine animale.

La nuova tecnologia brevettata da XXLab

Verso una moda cruelty-free

Immagine in evidenza: Lo stand di XXLab allestito al festival Ars Electronica 2015 a Linz, in Austria © Florian Voggeneder/Flickr