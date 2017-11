Spaghetti alla rucola e marmellata

Ingredienti bio per 4 persone 200 g spaghetti integrali 150 g parmigiano 50 g pecorino 50 ml olio extravergine di oliva 6 olive nere ½ spicchio d'aglio 1 mazzetto di rucola Ingredienti per marmellata 200g cipolle rosse di Tropea 120 g zucchero di canna 1 bicchierino di cognac 1/2 bicchiere di vino bianco 1 foglia di alloro Preparazione Nel mixer frullare la rucola con l'olio, l'aglio il pecorino e le olive snocciolate fino ad ottenere un composto omogeneo. Cuocere gli spaghetti in acqua salata, scolare al dente e unire a freddo il pesto, servire nei cestini di parmigiano e accompagnare con la marmellata Per i cestini di parmigiano Utilizzare una padella antiaderente ben calda. Disporre il parmigiano grattugiato formando un dischetto, e dopo 2 o 3 minuti versare su un bicchiere capovolto e lasciare raffreddare. Per la marmellata Sbucciare la cipolla e tritare sottile, disporre in una ciotola con lo zucchero, il vino, il cognac e la foglia di alloro e lasciare macerare per 3 - 4 ore. Porre tutto sul fuoco bassissimo e lasciare che la marmellata si addensi. Lasciare raffreddare Notizie e consigli Servire con un Pigato della riviera ligure dal colore paglierino, dal palato morbido e dall'elevata sapidità. Difficoltà: media Tempo di Preparazione: 90 minuti Esclusa la macerazione