Spazi mistici, ecosostenibili, di containers

Dopo l'esposizione a Venezia, le immagini di Gregory Colbert approdano in questo "museo nomade": l'architetto giapponese Shigeru Ban ha costruito uno spazio multidimensionale con containers d'acciaio e materiali riciclati. All'interno è stato creato un impianto a tre navate e un'atmosfera semi-oscura, stile basilica paleocristiana, utilizzando materiale riciclabile e riciclato, quali tubi di cartone pressato per i timpani e le colonne, mentre la grande tenda sospesa che si trova all'ingresso è stata realizzata con un milione di bustine da tè vuote pressate. "Ashes and Snow," esibizione multimediale dell'artista Gregory Colbert, mostra 199 fotografie in larga scala e uno splendido film 35mm curato dal premio Oscar Pietro Scalia e con la voce narrante di Lawrence Fishburne, il Morpheus di Matrix. Giagantografie dedicate "al rapporto mistico tra uomo e animali." "Il Nomadic Museum crea un'esperienza indimenticabile - ha dichiarato l'architetto - dando dimostrazione di concetti architettonici unici e pratiche eco-sostenibili, con sensazioni post-industriali".