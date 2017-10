Speciale: cibo, culture, pace

...Nel nome di Dio si sono compiute nefandezze inenarrabili ma anche, Dio è amore innanzitutto, ogni religione è quindi anche unione. Questa unione, se parliamo di cibo, va oltre le differenze culturali e le regole che ne derivano: un ebreo sefardita e un palestinese mangiano falafel, un libanese e un irakeno mangiano involtini di vite, un indiano del Kerala mangia la crema di lenticchie e quelle stesse lenticchie sono nella zuppa del marocchino e nella minestra dell'israeliano... Le mandorle profumate con l'acqua di fior d'arancio riempiono le corna di gazzella del musulmano, le pastine zuccherose del cattolico siciliano, il dolcetti della Pesach ebraica. Se è vero che l'uomo istintivamente fa la guerra anche, istintivamente trasforma a tutte le latitudini, date le stesse condizioni geografiche, la materia prima del cibo in meravigliose offerte che seducono il palato e non lasciano spazio alla differenza, al mantenimento del proprio punto di vista. Anche nutrirsi è un fatto politico, etico, religioso, in cui non valgono le prese di posizione radicali perché davanti a una melagrana spaccata, al pane fragrante, a un cucchiaio di riso profumato semplicemente chiudiamo gli occhi e assaporiamo il gusto... senza più chiederci da dove, come, chi... Ancora: il cibo che si concentra intorno alla cerimonia indica sempre il viaggio, di cui il popolo ebraico è l'emblema, ma anche il monaco buddista con la sua ciotola che vaga per i sentieri di montagna del Tibet, e la nobildonna napoletana che imbandisce una cena a base di cuscussù... Dunque imbocchiamo le strade diverse e convergenti costellate di sapori e costumi che ci portano dove Dio e l'uomo si incontrano da sempre...