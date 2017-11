SPECIALE dalla parte dei conigli

Bestioline tenere che con la loro coda a "pon pon" e le orecchiotte lunghe ci fanno venire in mente tenerezza e simpatia, sono invece tenute accalcate in gabbiaccie metalliche, sottoposte a continue punture, spelacchiate. Inoltre ha denunciato ultimamente la trasmissione "Report" di RaiTre che i controlli sulla carne di coniglio sono assenti nonostante l'ingente quantità che ne consumiamo. Perciò sono ancora possibili episodi come quello dell'Olanquidox, farmaco antiinfettivo che ha contaminato nel novembre del '96 ingenti partite di carne di coniglio (causando un tracollo del mercato della carne di coniglio) o, a metà giugno '97, dei ventimila conigli sequestrati a Perugia: i mangimi utilizzati contenevano sostanze chimiche del tipo Carbadox, ammesse sino allo svezzamento nell'alimentazione dei suini, ma severamente vietate per le altre specie animali da carne. I Nas risalirono al mangimificio della zona di Perugia che aveva prodotto, a quanto pare, mangimi in modo difforme rispetto a quelli richiesti. Fu vietata la vendita dei conigli. Il Carbadox viene utilizzato nella profilassi delle enteriti batteriche e se la positività delle carni è elevata può rappresentare un pericolo per la salute a causa degli effetti tossici. "Alcuni prodotti tossici - precisano al servizio veterinario dell'Istituto superiore di sanità - sono eliminati dai conigli entro un periodo abbastanza lungo, circa un mese. Se la macellazione e la consumazione delle carni avviene prima, è probabile rilevare condizioni di tossicità". Ma mentre la carne al clembuterolo determina, appena ingerita, sintomi precisi (cefalea, tremori muscolari, tachicardia, ansia), la carne di coniglio trattata con farmaci usati contro malattie epidemiche non determina alcuna sintomatologia, ma potrebbe dar luogo a intossicazioni croniche. Inoltre, c'è un altra cosa che avvelena la carne di coniglio. Si tratta di avvelenamento mentale. Vedere i conigli spellati appesi alle vetrine delle macellerie o raggomitolati nelle vaschette di plastica dei supermercati che guardano con gli occhietti neri spalancati è molto, molto triste. Alcuni produttori si sono accorti di ciò: allora hanno la cura di applicare le etichette colorate della confezione proprio sopra la faccina del coniglio spellato, coprendola.