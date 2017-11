SPECIALE Dalla parte dei maiali

Vivaci e giocherelloni, sono animali di intelligenza paragonabile a quella dei cani. Chi tiene in casa un maialino nano come animaletto domestico sa che imparano facilmente, giocano, e guardano la TV insieme con i padroni. Nelle condizioni in cui vengono tenuti nei porcili di cemento i maiali soffrono e muoiono di stress e malattie. Tendono a mordersi la coda, che quindi vien loro tagliata, "smozzata", insieme coi denti e con le orecchie. Spesso si azzoppano sui pavimenti, a rade assicelle per far passare le loro feci. Gli odierni suini da carne, gonfiati artificialmente, vengono schiacciati dal loro stesso peso, le ossa, le articolazioni, le gambe gli fanno male. Le mamme maiale, le scrofe, vivono in prigione, immobilizzate, ridotte a partorire ma i loro cuccioli sono sottratti subito, per poi essere inseminate di nuovo e così via, fino ad esaurimento. Grazie a metodi di allattamento artificiale, il roseo maialino può essere svezzato 6-12 ore dopo la nascita. Muoiono di stress, rigidezza, pelle a chiazze, affanno, ansia.