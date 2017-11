SPECIALE Dalla parte dei polli

Provate a passare la vostra vita in piedi su una mattonella: è quanto sono costrette a fare le galline da carne ed ovaiole nel nostro paese, in Europa, in Nord Africa. Lo spazio a disposizione per le povere galline "da produzione", cresciute negli allevamenti "in batteria" è di 450 centimetri quadrati: un foglio di quadernone. Per evitare che si "danneggino" (sono considerati degli oggetti) viene tagliato con una pinza il becco, vengono bruciati i tendini delle ali ed inferte altre mutilazioni utili alla produzione. Le ovaiole non godono mai del buio e del riposo: la luce accesa 24 ore su 24 le costringe ad una alimentazione forzata (e la qualità del becchime?) per scodellare quante più uova possibile. È sufficiente entrare in un allevamento in batteria per non assaggiare mai più un uovo o un pollo proveniente da questi tunnel dell'orrore. In Italia ogni anno 40 milioni di galline sono detenute in gabbie di batteria per produrre 12 miliardi di uova, e 400 milioni di polli finiscono sulle tavole imbandite. Ma negli allevamenti intensivi si usano becchimi poco adatti all'alimentazione degli animali (le famigerate "farine animali") e prodotti di scarto, per massimizzare il profitto. Nel loro cibo viene reimmesso il loro stesso guano, perché c'è dentro ancora qualcosa di "nutriente", e tutto dev'essere sfruttato fino all'osso, per aumentare i guadagni. Poi, per correggere il colore naturale dei tuorli, giudicato troppo "pallido" e rendere l'uovo più appetitoso, spesso si aggiungono alla dieta della galline coloranti, antibiotici e residui di pesticidi. Gli animali allevati, chiusi in gabbie strettissime, si strappano le piume e si mangiano a vicenda in accessi furiosi. Per quanto concerne le galline: irradiate con infrarossi, sottoposte alla ghigliottina dello "sbeccamento" (taglio del becco), bioritmi alterati da cicli notte/giorno artificiali, alimentazione forzata con pastoni fatti col loro stesso guano, con scarti alimentari, residui d'ogni genere e di provenienza incontrollabile. Nei mangimi dei polli e dei maiali belgi sono stati trovati PCB (bifenile policlorurato) - come mangiare insalata di pollo condita con olio di macchina usato! -, altamente tossici e cancerogeni: la loro diffusione è responsabile dell'aumento di gravi malattie in quanto i PCB si accumulano nella catena alimentare. Gli animali sono così malati che devono essere praticate ininterrotte terapie antibiotiche, tanto violente ed invasive che un veterinario d'una ASL testimoniava di aver dovuto imporre un "blocco" all'uso di antibiotici in un allevamento industriale: risultato devastante, 20.000 polli morti in pochi giorni. Come ricorderà chi ha visto i servizi in tv sui "polli alla diossina", le galline d'allevamento in batteria non stanno bene: è impossibile che le loro uova non risentano gravemente di tutto ciò. Si può dire che ogni loro uovo è un'ampolla di sofferenza. A seguito delle spaventose immagini viste nei servizi tv inerenti allo "scandalo diossina", l'Unione Europea disincentiverà, a partire da quest'anno, l'uso di quelle infernali gabbie metalliche in cui le galline vengono stipate a forza per giungere, entro dieci anni, alla totale abolizione di questo cruento modo di allevare. C'è anche una nuova direttiva europea che preveden norme più severe per gli allevamenti in batteria. Gli allevatori dovranno "migliorare le condizioni di vita delle galline" ristrutturando i vecchi allevamenti con spazi più ampi (è anche prevista una sorta di 'rottamazione' delle vecchie gabbie). Negli allevamenti bio invece le galline sono allevate per terra, con tanto spazio vitale a disposizione, mangimi naturali non modificati geneticamente, non subiscono taglio del becco ed altre mutilazioni. Sono felici. Nei bioallevamenti è vietato l'uso di sostanze sintetiche che favoriscono la crescita, aumentino l'appetito, ostacolino il naturale sviluppo dell'animale. Vietati i mangimi di provenienza animale, fatti salvo pesce, latte e lombrichi. A vigilare sull'effettivo rispetto delle procedure biologiche in tutta la catena (foraggi, mangimi, allevamenti, cure veterinarie, macellazione, confezionamento), il Regolamento europeo sulla zootecnia biologica, Regolamento CE 1804/1999. La dicitura per le uova biologiche dev'essere sempre: "ruspanti", "allevate libere", "all'aperto - sistema estensivo", "all'aperto", "a terra"... Attenzione quindi alle etichette: alcune confezioni mostrano immagini di "genuine" fattorie, con galline sorridenti e verdi colline, corredate da scritte invitanti del tipo "uova naturali", "fresche di fattoria" o "di campagna", ma prive dei marchi di garanzia degli enti certificatori del bio, gli unici autorizzati ad attestare che l'allevamento è stato realmente condotto con il metodo biologico.