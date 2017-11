Speciale: Festa dell’umanità a Terra Madre

"Che bella l'umanità nella sua multicolore varietà!". E' questa la prima esclamazione che è venuta spontanea entrando nell'immenso salone al Palazzo del lavoro di Torino in cui è stato allestito questo primo "Incontro mondiale delle comunità del cibo". Se uno dei temi portanti era la biodiversità, inteso come appello per la salvaguardia della varietà di specie animali e vegetali sul pianeta, non c'era argomento più valido, per sostenere la bellezza e la ricchezza della varietà, in quanto tale, di questa prima forte impressione all'entrata della manifestazione. Neri del Ciad, avvolti da bianchi turbanti; colorate fanciulle del Kirghizstan; opulente matrone dall'Honduras, signore dall'aspetto venerabilmente antico dalle pendici dell'Himalaya; sorridenti pionieri americani dell'agricoltura biologica, dalle lunghe trecce bionde sui volti abbronzati; indios Guaranì in pompa magna; lapponi in sfavillante costume tradizionale; bellissime donne indiane, finlandesi, turche, nigeriane, colombiane, e bellissimi uomini senegalesi, australiani, pakistani, russi... Un campionario di umanità autentica, trasportata come per magia da villaggi sulle rive di fiumi e di mari, di foreste e valli montane, in questo mega punto d'incontro organizzato da Slow Food, in contemporanea al Salone del Gusto, con il Ministero delle Politiche agricole e forestali, la Regione Piemonte e la Città di Torino e con l'assistenza e la partecipazione della FAO, di Coldiretti, Regione Autonoma Val D'Aosta, Fondazione CRT e New Holland (macchinari agricoli). Solo un tale dispiegamento di forze, infatti, ha potuto consentire il confluire di 4300 delegati dalle Comunità del cibo di 130 paesi del mondo, che hanno richiesto più di 1400 visti straordinari, concessi dal Ministero degli Esteri. L'incontro è stato organizzato principalmente per loro, i rappresentanti di un modello sostenibile di produzione e distribuzione del cibo: attento all'ambiente ma anche alla qualità della vita e del lavoro. Non era ammesso il pubblico - ad eccezione dei giornalisti - perché è stato concepito come una festa per conoscersi , condividere saperi, testimonianze, problemi, e soluzioni elaborate localmente. Una festa forse unica al mondo, in cui le persone erano disposte in ordine sparso su sedie di paglia, tavolini, panni multicolori per terra e tutti giravano come in un movimentato mercato di Cochabamba - così come veniva descritto nelle canzoni degli Inti Illimani - con volti sorridenti, desiderosi di chiacchierare, di raccontarsi e ascoltare. Marcella Danon Dialogo tra le saggezze L'incontro sull'esperienza dei sistemi agricoli indigeni, uno dei 61 laboratori organizzati a Terra Madre, su temi interessanti per tutti coloro che sono attenti alle risorse ambientali, agli equilibri del pianeta alla qualità dei prodotti e alla salvaguardia della diversità.