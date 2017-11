Speciale sulla mobilità sostenibile

Dal 16 al 22 settembre si terrà la nona edizione della Settimana europea della mobilità (European Mobility Week) organizzata dall'UE. Nata nel 2002 con lo scopo di sensibilizzare i cittadini europei all'uso del trasporto pubblico, della bicicletta o, semplicemente, di camminare, la Settimana ha progressivamente spinto città e altri enti pubblici a investire e promuovere il concetto di mobilità sostenibile. Scegliere la mobilità sostenibile promuove l'innovazione, migliora la qualità della nostra vita e quella del nostro pianeta. L'appuntamento Al via in tutta Europa la nona edizione della Settimana europea della mobilità. Molte le iniziative anche in Italia. Tra le città che hanno aderito Milano, Napoli e Bologna. Leggi l'articolo Il trend L'azienda franco-giapponese sta per siglare accordi per lo sviluppo di auto elettriche in Cina. Pechino nel frattempo stanzia fondi per incentivare l' uso delle auto ecologiche. Leggi l'articolo L'intervista "I cittadini che praticano la mobilità sostenibile possono avere effetti positivi anche sulla salute" Barbara Covili, amministratore delegato di ClickUtility. Ascolta l'intervista I motori Il modo migliore per affermare una tendenza è farla partire dall'alto di gamma. Oggi la novità che riparte dal lusso è l'ecologia. Guarda la vetrina L'iniziativa Una moto elettrica, un giornalista web e le strade del Belpaese. Il 12 settembre è partito il reportage della rivista Riders. Lo scopo: fare un quadro dell'Italia verde e non solo. Segui l'ecoreportage L'anteprima I veicoli a bassissime emissioni di CO2 e le tecnologie verdi che prefigurano l'"ecomobilità" di domani sono al centro dell'attualità nella biennale parigina dei motori. Una delle kermesse più verdi che la storia dell'automobile ricordi. Visita il salone