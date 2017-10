Speciale stress. Un approcio olistico

La parola stress evoca la vita moderna, la fretta, il traffico, il lavoro alienante. Questa associazione ci pare talmente scontata da non essere messa in discussione. Un grande contributo è stato fornito il dott. Hans Selye il quale ha studiato e descritto, con un approccio olistico, la risposta da stress, vale a dire il processo col quale l'organismo tende a rispondere allo stress prolungato. Egli descrive in tre fasi quella che chiama la Sindrome Generale di Adattamento:

Prima fase o reazione d'allarme

Seconda fase o di resistenza

Terza fase o d'esaurimento