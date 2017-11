Sperimentazione e scienza

Il progresso delle conoscenze ha dimostrato che non è così. Un risultato biologico, ottenuto su un animale in laboratorio, non è uguale a quello che si otterrà sull'uomo. Talvolta non è uguale neppure a quello che si ottiene su animali della stessa specie che vivono in libertà. Ciò perché l'esperimento biologico è molto più fine e risente di molti più fattori, rispetto ad uno fisico, o a reazioni chimiche. La diversità riguarda specialmente la patologia, perché la recettività, la risposta immunitaria, il metabolismo, sono diversi nelle varie specie. Si può arrivare a studiare, su animali da laboratorio, stati patologici diversi da quelli abituali della specie degli animali in oggetto, indotti con modalità diverse da quelle abituali della specie umana. Si studiano cioè malattie nuove e diverse da quelle dell'uomo pretendendo di trasferire i risultati ottenuti direttamente all'uomo. Inoltre, alle ricerche di laboratorio si può far dire tutto. Per esempio: se si studia un farmaco sospetto cancerogeno che si vuole commercializzare in vista di una possibile larga diffusione, per escludere l'effetto cancerogeno basta sperimentare su ceppi di animali con alta tendenza ad ammalarsi di tumori. Facendo così si dimostra che la differenza tra gli animali e i gruppi di controllo è scarsa, non significativa. L'animale di laboratorio diventa così una licenza di commercializzazione di sostanze pericolose e di inquinamento, per le moltissime sostanze che vengono liberamente immesse nei nostri ambienti di vita. L'esperimento di laboratorio è anche un modo per ottenere sovvenzioni pubbliche e private, una massa di denaro enorme e incontrollabile. Inoltre è un mezzo classico per "far carriera", vantando risultati in ricerche di laboratorio, che sarebbero difficili nella pratica clinica. Ma questo metodo fornisce anche l'impunità per ogni reazione avversa, anche drammatica e catastrofica, perché le leggi vigenti esonerano di fatto da ogni pena per effetti collaterali imprevisti, per false speranze indotte e per veri e propri disastri. Basta aver seguito prima della commercializzazione metodi e sperimentazioni prescritte. Dunque chi ha rispettato le prescrizioni di legge è praticamente imperseguibile. Bruno Fedi