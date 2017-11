Spesa di Natale: attenzione… al rosa del salmone

Partiamo dal salmone. Attenzione, il suo bel colore rosa non è sempre tutto naturale. Può essere ottenuto dagli allevatori aggiungendo ai mangimi due sostanze, cantaxantina e astaxantina, due pigmenti accusati di provocare danni alla retina. Quelli allevati possono essere fatti crescere con ormoni e antibiotici, e farine animali! E non finisce qui: Commissione e Parlamento europeo mettono in guardia anche dalla diossina, presente nei salmoni allevati con farine di pesce, ma anche in quelli selvaggi, soprattutto se arrivano dal mar del Nord e nel Baltico. Se scegli pesce, dunque, preferisci il nostro pesce azzurro. E il caviale (o il "succedaneo", le uova di lompo)? Quello rosso è colorato con l'E123, un colorante, il "rosso amaranto", vietato in tutti gli altri cibi perché accusato di essere mutageno, controindicato per chi è allergico all'aspirina e per gli asmatici, può provocare eruzioni cutanee. Bandito negli stati uniti dal 1976 perché tossico. Ma è - ripetiamo - legale solo nel caso del caviale rosso. Il colorante nero, E151, comunque controindicato per i bambini, è vietato in mezza Europa. State pensando al caviale selvaggio? Molte delle 29 specie di storione sono o in pericolo, o addirittura sull'orlo dell'estinzione. Se a Natale hai adottato la tradizione del cotechino e dei salumi, attenzione all'etichetta. Scegli quella dove è dichiarato soltanto "carne suina" (cioè le parti magre): significa che gli ingredienti scadenti sono meno del 30 per cento per quanto riguarda il grasso e meno del 25 per cento per quanto riguarda il tessuto connettivo. Viceversa, se sono dichiarati anche questi ultimi (o uno solo di essi), significa che superano le suddette percentuali (ma non si sa di quanto), e il prodotto quindi è più scadente. In pratica è meglio diffidare dei salumi che nell'elenco degli ingredienti - elenco che deve essere in ordine decrescente di peso- hanno la carne suina al secondo o, peggio, al terzo posto. Se nell'elenco poi figurano i polifosfati, significa che sono stati fatti con tanta acqua, perché questi additivi servono per trattenerla nell'impasto. Stesso discorso per gli zamponi. Essendo prodotti destinati al consumo in breve tempo, infine, non ha senso che siano pieni di conservanti; meglio scegliere quelli senza. E ora "Il panettone, quello buono". Come sceglierlo? La ricetta tradizionale vuole al primo posto della lista la farina, al secondo le uova fresche, al terzo il burro di panna, al quarto lo zucchero, seguiti da lievito, uvette, canditi. Se in etichetta troviamo al secondo posto lo zucchero (ingrediente più economico), significa che il prodotto è di scarsa qualità. Idem per i panettoni che al posto del burro hanno gli economici e poco salutari "grassi vegetali": margarine e oli idrogenati... Da preferire quelli bio: oltre agli ingredienti tutti da agricoltura biologica, sono - per legge - senza Ogm.