La spiaggia di Picasso in mostra alla Guggenheim di Venezia

Rarefatta, surreale, scultorea, popolata di presenze geometriche antropomorfe ed arcaiche, non prive di un’intensa aura di pensosità e lirismo: tale ci appare la spiaggia tratteggiata dal genio di Picasso in tre suoi celebri dipinti tutti realizzati, a pochi giorni di distanza, in quel fervido e decisivo anno di attività che fu per lui il 1937. La mostra “Picasso. Sulla spiaggia”, appena inaugurata alla Guggenheim di Venezia, alla presenza della neodirettrice Karole Vail (in carica dallo scorso 12 giugno) e del curatore Luca Massimo Barbero, propone, sino al prossimo 7 gennaio, un focus mirato su un segmento cruciale e circoscritto dell’attività picassiana, ospitato nello spazio espositivo delle due cosiddette “project rooms” e costituito da un insieme di 14 opere tutte accomunate dalla medesima ispirazione marina.

Arcaismo, geometrismo e antropomorfismo delle bagnanti

Il progetto triennale “Picasso-Méditerranée”