Spin cycling festival, la prima edizione italiana è a Roma

Spin cycling festival sbarca a Roma: è la prima realizzata in Italia, sulle orme dell’edizione londinese dal successo internazionale. L’evento al Guido Reni District dal 22 al 24 settembre è rivolto agli appassionati e a tutti quelli che desiderano una città più vivibile. Spin cycling festival tratta di cicloturismo, design, tecnologia e sicurezza, in particolare bici elettriche e trasporto merci. Una festa in nome dei 200 anni della bicicletta con eventi di enogastronomia, talk show, musica con concerti e spettacoli realizzati all'Auditorium-Parco della musica.

Gli eventi di Spin cycling festival Roma