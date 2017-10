Spose in viaggio

Le artiste Pippa Bacca e Silvia Moro - con in comune la passione per i viaggi e l'idea di realizzare un'impresa ambiziosa e poetica come Spose in Viaggio - partono da Milano, in centro, via Morigi, per un'impresa d'arte, moda e coraggio. Indosseranno abiti da sposa realizzati da Manuel Facchini, direttore artistico della maison Byblos, che ha messo a disposizione la sua creatività per dar vita a vestiti funzionali e non solo estetici che possano soddisfare i bisogni delle spose-viaggiatrici.