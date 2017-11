Spunti per cambiare spuntini…

Qualche idea in più per spuntini: il piatto è verde: cereali, legumi, verdura, frutta, semi e poi... uova, latticini, pesce. Poca carne. Biologico è meglio: preferibilmente alimenti freschi, integrali, senza additivi chimici. Ogni giorno ha il suo menù: ingredienti sempre diversi per pasti a orari sempre uguali. Il magico tocco di erbe e spezie: buone, sane e allegre, aiutano a ridurre il consumo di sale. Poco ma buono: pasti mai abbondanti e ricette semplici. Ottimi i piatti unici della tradizione contadina. Pronti per il cambiamento? In pratica: una giornata tipo di alimentazione naturale