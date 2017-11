Staminali. Due anni di caso ‘Stamina’

Staminali. Cosa dice il decreto, ora legge L'Italia dà il via libera alla sperimentazione clinica dell'uso di cellule staminali mesenchimali, promossa dal ministero della Salute, avvalendosi dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e del Centro nazionale trapianti (Cnt), coordinata dall'Istituto superiore di sanità (Iss). "Il ministero della Salute - si legge nell'ultimo emendamento - avvalendosi dell'Aifa e del Cnt, promuove lo svolgimento di una sperimentazione clinica, coordinata dall'Iss, condotta anche in deroga alla normativa vigente. La sperimentazione durerà per 18 mesi a decorrere dal primo luglio 2013". Per la sperimentazione clinica (ovvero, su pazienti volontari) vengono stanziati 3 milioni di euro. Istituito anche un osservatorio, formato da esperti e famiglie, per il monitoraggio dei casi. Cosa sono le cellule staminali Sono cellule viventi indifferenziate che si trovano negli embrioni, nei tessuti fetali, nel liquido amniotico, nel cordone ombelicale e in alcune parti dell'organismo adulto, come il midollo osseo e la base del naso. Sono in grado di generare, continuamente, linee cellulari specializzate. Ciò che le rende uniche è la loro capacità di dividersi dando origine contemporaneamente a due cellule figlie, una delle quali serve a mantenere costanti le riserve dell'organismo, la seconda migra verso una localizzazione corporea dando luogo a una nidiata di cellule differenziate mature - muscolari, nervose, epatiche - specifiche dei vari organi del corpo e potenzialmente capaci di ripararli. Potenzialmente. Perché sono trascorsi anni di ricerche e si sono scritti fiumi di articoli scientifici, ma la ricerca sulle cellule staminali sta muovendo ancora i primi passi e la strada da fare prima che porti a terapie applicabili (e replicabili) è lunga. Finora le sole applicazioni possibili riguardano le ustioni della pelle e della cornea, che oggi si curano fino a un certo grado. Per il resto, a eccezione delle prime sperimentazioni cliniche sulla distrofia muscolare, è tutta ricerca di base e pre-clinica, come quella per ottenere neuroni efficaci contro il Parkinson. Cuore, cartilagini, ossa, sono ancora futuribili. Uno dei maggiori ostacoli è capire che fine faccia una cellula staminale una volta trapiantata nell'organismo: riuscire a controllarla è la scommessa. Più il tessuto è complesso, più il compito è difficile. Le cellule staminali mesenchimali utilizzate dalla Stamina Foundation sono cellule multipotenti estratte dal midollo osseo. Due anni di Stamina Maggio 2010 - All'origine della vicenda Stamina, la Procura della repubblica di Torino ha aperto un'inchiesta sulle attivita' della Stamina Foundation onlus, associazione torinese fondata nel 2009 dal professor Davide Vannoni "per sostenere la ricerca sul trapianto di cellule staminali mesenchimali e diffondere in Italia la cultura della medicina rigenerativa". Ottobre 2011 - Agli Spedali Civili di Brescia vengono avviate le cure staminali "ad uso compassionevole", seguendo il protocollo della Stamina Foundation. In quell'occasione sono accolti dodici pazienti, tutti bambini affetti da gravissime patologie neurodegenerative. Aprile 2012 - Il pubblico ministero di Torino Raffaele Guariniello dispone un'ispezione dei carabinieri dei Nas agli Spedali Civili di Brescia. Il successivo rapporto venne inviato all'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, che il 15 maggio successivo ha predispone il blocco della terapia. L'allora ministro della Salute Renato Balduzzi dispone un'indagine amministrativa e un'ispezione da parte degli ispettori dello stesso ministero e dell'Aifa, insieme al Centro nazionale Trapianti. Le ispezioni e le indagini spingono a bloccare la somministrazione dei trattamenti non solo perché la possibile efficacia non è documentata scientificamente, sia perché le procedure per la preparazione delle staminali non rispetterebbero gli standard. Alle accuse Vannoni risponde che sul suo metodo esiste un brevetto e, per questo, rifiuta di rendere accessibili i dettagli sulle sue procedure. Agosto 2012 - I genitori di Celeste Carrer, una delle bambine curate con il metodo Stamina, presentano al giudice del lavoro del tribunale civile di Venezia un ricorso d'urgenza con cui chiedono di proseguire le cure. Nello stesso tempo il pm Guariniello chiede il rinvio a giudizio dei 12 indagati tra cui alcuni medici e lo stesso presidente della onlus, Davide Vannoni. I reati ipotizzati: somministrazione di farmaci imperfetti, pericolosi per la salute pubblica, truffa e associazione per delinquere. Inoltre, il pm ipotizza che numerosi familiari dei pazienti in cura abbiano versato alla Stamina Foundation somme di denaro fra i 30.000 e i 50.000 euro. Fine agosto 2012 - Invece il giudice del lavoro di Venezia accoglie il ricorso presentato dai genitori di Celeste e ordina agli Spedali Civili di Brescia la riattivazione del trattamento a base di staminali. Lo stesso team di avvocati decide di presentare analoghi ricorsi per altri due bambini di Catania e Materia, le cui cure a Brescia sono state sospese. Subito dopo arriva la decisione del giudice del lavoro di Catania che, in un provvedimento d'urgenza, autorizza gli Spedali Civili di Brescia a riattivare il trattamento a base di staminali anche per Smeralda Camiolo, 17 mesi, in coma dalla nascita per un'asfissia da parto. Poi la decisione del giudice del lavoro di Matera che accoglie il ricorso presentato dalla famiglia Tortorelli il cui figlio Daniele, cinque anni e mezzo, e' affetto da morbo di Niemann-Pick. E' la terza vittoria di fila. Parallelamente ai ricorsi alla giustizia civile, le tre famiglie di piccoli pazienti in cura impugnano davanti al Tar di Brescia l'ordinanza di blocco dell'Aifa, chiedendone la sospensiva. I giudici amministrativi pero' rigettano il ricorso e fissano al 16 gennaio 2013 l'udienza di merito. Marzo 2013 - Esplode la vicenda di Sofia dopo una serie di servizi avviati nella puntata 433 del programma tv Le Iene, condotta da Giulio Golia. Sofia è una bimba fiorentina affetta da leucodistrofia metacromatica alla quale il tribunale di Firenze aveva imposto lo stop delle cure in virtù dell'ordinanza Aifa. I ricercatori riuniti al convegno Telethon a Riva del Garda (Trento) lanciano un forte appello alle regole e alla razionalità per evitare che la vicenda legata alle terapie basate sulle cellule staminali della Stamina Foundation si trasformi in un nuovo caso Di Bella. Molta la perplessità per l'intervento della magistratura e altrettanto forte il timore di vedere ancora una volta stravolte le regole della sperimentazione clinica. Dopo il disappunto di Telethon è la volta anche di 13 grandi nomi della scienza che firmano un appello preoccupato rivolto a Balduzzi. 10 aprile 2013 - La Società Internazionale per la Ricerca sulle Cellule Staminali (Isscr), presieduta dal premio Nobel Shinya Yamanaka afferma: "Non è chiaramente affermato nella letteratura scientifica che le cellule staminali mesenchimali abbiano alcuna efficacia nel migliorare le condizioni neurologiche". Sostanzialmente si chiede all'Italia di fare un passo indietro. Nel frattempo la protesta coinvolge intensamente l'opinione pubblica, soprattutto nei social media: in molti appoggiano le famiglie dei malati che vogliono accedere al metodo Stamina. Alle proteste seguono nuovi appelli. L'ultimo risale a ieri:l'associazione Stem Cell Research Italy diffonde un documento firmato anche da scienziati stranieri. Tuttavia il decreto continua il suo iter. 22 maggio 2013 - Dopo una serie di modifiche al testo originario, con l'approvazione anche al Senato il decreto Balduzzi è ora legge. Il testo consente di continuare le terapie già in essere e prevede l'avvio di una sperimentazione di 18 mesi per la quale vengono stanziati fino a 3 milioni di euro, promossa dal ministero della Salute avvalendosi di Agenzia Italiana del Farmaco, Centro nazionale trapianti e coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità, con il paletto della sicurezza dei pazienti nella preparazione delle linee cellulari.