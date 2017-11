L’Hybrid Synergy Drive di Toyota miscela la potenza tra il motore a benzina e i motori elettrici. Di generazione in generazione, i passaggi tra le varie modalità di marcia e la ricarica delle batterie gestiti da questa notevole tecnologia sono sempre più scorrevoli e impercettibili.

Funziona. Ok, come quasi tutte le auto nuove. Ma questa porta con sé anche un sacco di promesse che gli altri non riescono a mantenere. A partire dall’incredibile parsimonia nei consumi (40 mpg nel ciclo combinato), al top della categoria, grazie al ben calibrato Hybrid Synergy Drive con cui questa Avalon Hybrid è equipaggiata.

Dato che Toyota fondamentalmente ha inventato la moderna tecnologia ibrida, lo ha fatto ben prima di chiunque altro e - cosa curiosa, il 92% di tutte le Lexus vendute in Europa sono ibride - ci aspettiamo moltissimo, da queste auto.

Se siete ancora indecisi sull’acquisto di una vettura ibrida ci pensa Toyota a togliervi il dubbio: con la nuova formula d’acquisto “Valore sicuro hybrid” il marchio giapponese tutela i suoi clienti sulla svalutazione della vettura usata. L’iniziativa prevede grande flessibilità in fase di acquisto e permette di scegliere l’importo dell’anticipo da versare, la durata del finanziamento e il valore della rata mensile.