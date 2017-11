Stanno aprendo una miniera d’uranio, qui

Ora, mi auguro non serva ricordare i rischi legati all'uranio, e alla pericolosità dell'estrazione per il disperdersi delle polveri pesanti cancerogene e inquinanti. La Regione e il Comune, i quali entro febbraio 2007 devono decidere se dare il permesso di scavare alla Metex, hanno fatto sapere pubblicamente poco o a. Si trovano notizie a riguardo ma esclusivamente in internet, sul sito di Legambiente, un rapporto su sito della Regione e su qualche blog di cittadini interessati. Ma le notizie al riguardo sono troppo poche e incomplete. La cosa stravolgerebbe l'assetto sociale, ambientale, economico, medico della valle e avrebbe ripercussioni (polveri e nanoparticelle non hanno il passaporto) in tutta la pianura Padana, il nord Italia e chissà dove altro... Questa è la globalizzazione. Questo è il capitalismo odierno. Questa volta però, non succede lontano da qui, ma appena fuori "casa nostra" e avrebbe ripercussioni devastanti. Abbiamo aperto un blog (www.nouranio.org) e stiamo cercando di raccogliere tutto il materiale informativo, perchè non esiste informazione a riguardo se non davvero marginale. Si inizia ora su qualche tv locale e alcuni giornali ne stanno iniziando a parlare. Ma la querelle dell'uranio in Lombardia è davvero grossa: è sicuramente collegata al progetto TAV e al fatto di far diventare la pianura padana una macromacchina produttiva collegata col resto d'Europa e facendola diventare una zona di traffico per qualsiasi tipo di merci e metalli pesanti. L'uranio serve per le armi, ma anche per i giubbotti antiradiazioni mediche, come contrappeso per gli aerei di linea (per l'elevato peso specifico), e per molti altri usi. E' richiestissimo sul mercato globale ed inoltre le compravendite sono private, non avvengono in "mercati aperti". Stiamo contattando giornali, televisioni, radio, scuole e chiunque per fare circolare questa notizia seminasconosciuta e fare capire l'enorme portata che avrà se andrà in porto l'estrazione della METEX. Anche Beppe Grillo si sta interessando a pubblicizzare il nostro sito (il suo blog ha circa 50mila ingressi giornalieri). Ma vogliamo anche fare circolare "dal basso" questa notizia tramite flyers, mail, manifesti, writing... Insomma fare circolare il piu possibile questa notizia, ripeto. E stiamo preparando una petizione da firmare online per avere un po' piu di peso a livello mediatico "ufficiale". Esperienza politica e consigli sono ben accetti. Aiutateci a evitare questo scempio e questo omicidio ambientale. Aiutateci ad arricchire il nostro sito, fate circolare questa notizia, fatela entrare nei vostri discorsi quotidiani e parlatene con chiunque. E fatelo in fretta. Dano Ladakh