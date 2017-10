Pessimisti di cuore

È quanto emerge da una ricerca condotta al Centro Salute Cuore di Monza, che utilizza un test nato negli Stati Uniti alla fine degli anni '70, in base al quale gli individui vengono distinti tra pessimisti,coloro che sono convinti di non poter fare nulla per la propria salute, i fatalisti, e gli altri che invece credono di poter incidere sul proprio benessere. I primi, con il loro lassismo, sono più predisposti a stili di vita scorretti e a cadere in depressione. Risultato: in questa categoria aumenta la percentuale di cardiopatici.