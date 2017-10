State of Mind al Lu.c.c.a

In mostra al Lu.C.C.A, il Lucca Center of Contemporary Art, ci sono le opere degli otto artisti della Collezione Panza, tutti legati dal comune denominatore della Minimal Art, corrente artistica nata quasi per caso alla fine degli anni '50 per opera di Frank Stella e che segnò una netta contrapposizione all'Espressionismo Astratto degli '40 e '50. Abbiamo sentito in proposito il Direttore del comitato scientifico del Lu.C.C.A., l'Art Advisor Guido Galimberti. Cos'è "State of Mind"? La mostra parla dello stato del pensiero. Esponiamo la collezione del conte Panza di Biumo, che è un collezionista: ha iniziato negli anni Cinquanta, con la prima generazione di minimalisti, fino ad arrivare alla terza generazione. Qui a Lu.C.C.A esponiamo appunto la terza generazione di minimalisti, composta dagli otto artisti Lawrence Carroll, Lies Kraal, Timothy Litzmann, Christiane Löhr, Emil Lukas, Jonathan Seliger, Séan Shanahan, Roy Thurston. Lei è direttore scientifico (per semplificare possiamo dire curatore) del Lu.C.C.A, ma ha anche una gran passione per l'ambiente. Come coniuga le due cose? Io ritengo che l'arte e l'ambiente siano le uniche due vie di salvezza che abbia il pianeta e l'essere umano. L'arte, come dice Dostoevskij, salverà il mondo e se non facciamo qualcosa per l'ambiente, questo avrà dei problemi che si ripercuoteranno ovviamente sull'uomo. In una precedente intervista, rilasciata a LifeGate Magazine, ha affermato che le piacerebbe un museo immerso nella natura, ci sta lavorando? Be', intanto adesso sono curatore di un museo che si trova in una città, Lucca, che ha una percentuale di verde molto alta e una qualità di vita delle persone molto alta. Questo è il primo tassello di un percorso che spero molto lungo. Mi piacerebbe avere un museo veramente immerso nel verde... ci arriveremo. Come direttore di Opera Art Advisoring ha intrapreso un percorso di sostenibilità, attraverso il progetto Impatto Zero. Ce ne parla? Opera in questo momento si sta occupando non solo del museo di Lucca ma anche di altri progetti, sia di carattere museale che come fondazione nel campo dell'arte. Mettere una struttura come Opera a Impatto Zero® vuol dire creare una situazione di connessione tra l'arte e il fare qualcosa di buono per l'ambiente. Una società a Impatto Zero® non cambia più di tanto le cose, ma è comunque un segnale di cambiamento. Il passo successivo? Il passo successivo è quello di mettere il museo di Lucca a Impatto Zero®! La mostra, curata da Maurizio Vanni, si svolge in collaborazione con Opera Art Solution, dell'Art Advisor Guido Galimberti; sarà visitabile fino al 27 giugno 2010, da martedì a sabato ore 10.00 - 19.00 e la domenica dalle 11.00 alle 20.00.