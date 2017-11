Il colosso petrolifero Statoil investe nell’eolico americano e abbandona le sabbie bituminose

La norvegese Statoil, compagnia che opera nel settore del petrolio e del gas, negli ultimi giorni del 2016 ha messo a segno due mosse sorprendenti: ha ritirato i suoi investimenti dai giacimenti di sabbie bituminose in Alberta e ha vinto la gara per costruire un parco eolico offshore al largo della costa dello Stato di New York. Non è certo l’etica o l’ambientalismo che ha mosso la Statoil a cambiare direzione, ma sono i dati economici: l’eolico è un investimento sicuramente più vantaggioso rispetto alle fonti fossili. Oggi la Statoil è ancora una delle società più importanti nello sviluppo di giacimenti di petrolio e gas nel Golfo del Messico e i suoi assets nel gas di scisto (shale gas) americano a oggi registrano non pochi problemi.

Un parco eolico offshore davanti a New York City

L’eolico offshore decolla negli Stati Uniti

Da Boston a New York City e fino a Miami: la costa est il luogo ideale per l'eolico