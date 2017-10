Status del naturopata, in Europa

Regno Unito L'esercizio della professione di naturopata è tutelato e garantito dalle associazioni professionali: la British Naturopathic and Osteophatic Association (BNOA) e la Incorporated Society of Registered Naturopaths (ISRN). Ai naturopati è consentito firmare I certificati di malattia o di inabilità al lavoro, che il Ministero della Sanità inglese, riconosce alla stregua di quelli rilasciati dai medici. Paesi Bassi Nel novembre 1993 è stata adottata una Legge relativa alle professioni del settore delle cure mediche individuali. In linea di principio essa autorizza chiunque ad esercitare la prassi medica. La legge enumera tuttavia gli atti riservati e cioè che possono essere praticati solamente da terapeuti autorizzati. Germania La libertà di cura esiste dal 1873 e la professione di Heilpraktiker (medico pratico) è riconosciuta dal 1939; non è richiesta una formazione specifica ma il superamento di un esame, un periodo di praticantato e l' iscrizione ad un Registro professionale. Danimarca e Svezia Medici e non medici possono esercitare le medicine non convenzionali entro certi limiti fissati dalla legge (L. del 14 maggi 1970 e L. n° 409 del 1960). In Italia, la Costituzione recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della comunità. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" (Art. 32) e lascia intendere che ogni cittadino abbia la possibilità di curarsi in vari modi. Di fatto, però, lo Stato attualmente si fa garante solo di una sola forma di medicina e non offre tutela a chi sceglie di seguire strade diverse (si veda, a tale proposito la vicenda del Dott. Di Bella). La nostra legislazione non prevede infatti, per il momento, alcuna regolamentazione per il settore delle cosiddette "medicine non convenzionali". Tuttavia il Naturopata può esercitare liberamente la professione, se le persone che gli si rivolgono sono informate di non trovarsi in presenza di un medico e che quindi le valutazioni espresse e gli eventuali consigli non avvengono in questo contesto. Inoltre, ricorda Rudy Lanza, fondatore dela prima scuola di naturopatia in Italia, "il 15 ottobre 2002 è stata approvata in Piemonte la prima legge itliana che riconosce e regolamenta la pratica, nell'ambito regionale, della naturopatia e delle altre terapie non convenzionali, da parte di medici e non medici. Anche altre regioni hanno rivendicato un propria autonomia legislativa in materia, sull'esempio del Piemonte". Per quanto riguarda il progetto di legge nazionale, la commissione parlamentare, coordinata dall'On. Lucchese, sembra che a breve riuscirà finalmente a formulare una proposta definitiva, ma essendo fortissime le spinte negative da parte delle lobby delle case farmaceutiche e dei medici, si prevede che si arenerà in Senato. Iter formativo Corso quadriennale che prevede, presso Scuole di Formazione private, lo studio integrato e comparato di tutte le materie naturopatiche oltre a quelle di antiche tradizioni di "cura", come ad esempio la Medicina Tradizionale Cinese e l'Ayurveda. Vengono studiate anche discipline la cui origine è più recente, come ad esempio l'Iridologia e la Geobiologia e delle materie che spiegano la struttura e il funzionamento del corpo (anatomia e fisiologia) secondo la medicina "ufficiale". Consigli Verificare la serietà, l'esperienza della scuola e il piano di studi, ma anche il numero degli iscritti, che è inversamente proporzionale all'effettiva possibilità di apprendimento e approfondimento. Se si esclude l'esperienza piemontese, ricordatevi che il diploma di naturopata,in Italia, non ha ancora alcun valore legale.

Gabriele Bettoschi