Seconda stella a destra. Guida turistica al Sistema solare

Una guida turistica. Dove alloggiare, quali posti visitare, quali evitare. Dove divertirsi, che cosa mangiare. Itinerari culturali e culinari. Aneddoti, curiosità, consigli. Sembrano tutte caratteristiche di una normale guida turistica. Invece no. Perché? Perché si tratta della guida turistica al Sistema solare, scritta nel 12.009! Non solo turistica quindi, ma anche "fu-turistica"! Seconda stella a destra è un divertente libro scritto a 40 anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna. Giusti, giusti! Era il 20 luglio 1969 quando fu compiuto "un piccolo passo per l'uomo, un balzo per l'umanità"! Un libro simpatico ed originale per festeggiare l'anno mondiale dell'Astronomia facendosi accompagnare da sapienti penne attraverso il sistema solare. Per conoscere divertendosi, per addentrarsi nel Sistema solare (discernendo il vero dal verosimile, il verosimile dall'improbabile) tra satelliti e pianeti. Per ammirare le bellissime immagini degli archivi ESA e NASA, che raccontano con fascino suggestivo più di tante parole. Quale modo migliore di festeggiare se non con un viaggio? Bene, allora andate subito a pagina 14 leggete bene "cosa miniaturizzare in valigia", seguite i consigli, preparate i bagagli e… buon viaggio nel Sistema solare!