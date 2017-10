Stereo MC’s: da “Connected” al “Paradise”.

Intervista a Stereo MC's Avete fatto tre album in dieci anni ('92) e poi due in quattro anni. E' cambiato qualcosa a livello compositivo negli ultimi 10 anni? Molto ha a che fare con la giusta vibrazione, la sensazione che ti porta a creare qualcosa. I primi tre album li abbiamo fatti in fretta. Poi c'è stato "Connected". E questo disco ha cambiato tutto per gli StereoMC's. Abbiamo avuto successo e di colpo tutti volevano dirci come fare la nostra musica. Questo ha soffocato la nostra creatività per un po'… Noi lavoriamo al meglio quando abbiamo i nostri spazi. Liberi. Fare un nuovo disco vuol dire essere entusiasti di avere tracce belle da comporre, avere la sensazione che stai comunicando qualcosa di valido. Quali sono le tracce di "Paradise" che non temono il confronto con "Connected"? Lo abbiamo appena finito, non è facile vederlo in prospettiva. E' suonando dal vivo che ho la sensazione di quanto è valido un brano. Le prime reazioni della gente confermano quel che pensavo di "Paradise" e "Sun", le mie preferite. Avete vissuto in pieno la "Second summer of love", rave culture e la nascita dell'acid house. Com'è cambiata la scena dei "Club" da quegli anni ad oggi? Penso che sia diventata un po' noiosa. Mi ricordo che andavamo in un sacco di locali Hip Hop, poi c'erano dei locali tipo lo "Shoom" dove Danny Rampling iniziava a mettere dischi acid… tutto era molto caotico e indisciplinato. Ora ci sono diversi tipi di club con diversi tipi di elettronica e le loro proprie culture di nicchia, la scena è più formattata e orientata verso il business. La musica è solo una forma d'arte o deve avere uno scopo? Pensiamo al Rock'n Roll negli anni '60 o al Punk rock alla fine dei '70 e, perché no, alla scena Rave all'inizio dei '90… Chi fa musica e poi si adagia nell'idea di essere solo un artista sbaglia, e la musica ne risente. La musica può lanciare messaggi, generare amore, o motivare un'intera generazione. Esistono dei momenti storici dove la musica e la politica coincidono. E' merito del consenso popolare che, come muove le correnti musicali, orienta qualunque altro tipo di fermento, artistico, culturale o politico. Nel vostro nuovo singolo c'è un brano che si chiama "Warhead" (tradotto è 'testa da guerra' ma significa 'testata' balistica o missile NdR), perché questo titolo? Rob ha scritto i testi: penso che quello che volesse comunicare con questo titolo è che c'è così tanta aggressività nel mondo… Qui a Londra la gente ha delle energie negative al momento e penso abbia a che fare con le guerre in corso. Tutti diventano più aggressivi. Si cerca di promuovere una società priva di violenze e controllare le armi e intanto, mentre predichi pace e tolleranza, sulla Cnn si vedono i carri americani e inglesi che ammazzano migliaia di persone in Medio Oriente. I primi singoli di "Paradise" si possono comprare su I-Tunes e scaricare, prima che in qualunque altro formato. Pensi che la rivoluzione dell'era digitale sia la fine della discografia o l'inizio di una nuova epoca per la musica? E' una nuova era e basta. Un nuovo modo di far uscire i dischi. La gente è stanca delle industrie discografiche; un giorno vedi un disco sullo scaffale a £9.99 la settimana dopo costa £16.99 non c'è senso! La gente si sente presa in giro. Fosse per me le major chiuderebbero al volo. Io sono pro-musica dal Web.