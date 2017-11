Steve McCurry a Torino, il suo mondo alla Reggia di Venaria

È un fotografo amato e conosciuto in tutto il mondo e un suo scatto in particolare è diventato un'icona universale, il ritratto di Sharbat Gula sarà una delle fotografie di McCurry a Torino, in mostra alla Reggia di Venaria. Da aprile a settembre.

McCurry a Torino con il suo mondo

Il progetto Tierra