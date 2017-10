Stomaco: io voglio e posso

Con la scoperta dell? Helicobacter Pilori (HP), la scienza medica ha cercato, senza riuscirvi, di re-impossessarsi della patologia gastrica rimuovendo l?ulcera gastrica dall?elenco delle malattie psicosomatiche classiche: ?la causa dell?ulcera è un battere, basta con queste fantasie dei fattori psico-sociali?. C'è da dire che i disturbi gastrointestinali sono così diffusi da venire considerati ormai normali nella nostra società occidentale. Una società nella quale gli antiacidi e gli antibiotici sono tra i farmaci più venduti ed il novanta percento della ricerca è sovvenzionato dalle case farmaceutiche. Mai stupirsi quando vorticano interessi per centinaia di milioni di euro che peraltro si coniugano con l?interesse di de-responsabilizzazione dei pazienti: io non c?entro con la mia ulcera, è colpa dell?Helicobacter. Tutti contenti, anche la dispepsia (dal greco dus, cattivo e peptein, cuocere, digerire), recentemente definita da un gruppo internazionale di esperti come: "presenza di dolore o fastidio cronico o ricorrente localizzato all?epigastrio", che può continuare a dilagare nei paesi industrializzati in oltre il 25% della popolazione con sintomi, lamentati principalmente dopo i pasti, quali: dolore e fastidio epigastrico, sazietà precoce, ripienezza, distensione epigastrica, nausea, vomito. La sintomatologia dispeptica funzionale, più semplicemente il mal di stomaco, è stata attribuita a vari fattori: alterazioni della motilità intestinale, infezioni da Pylori, fattori tossici e alimentari, alterazioni della percezione viscerale, alterato comportamento di malattia, eventi stressanti, presenza di disturbi emotivi e/o di psicopatologie. Le più recenti ricerche... Le più recenti ricerche hanno dimostrato che non esiste associazione tra movimento gastrointestinale e sintomi dispeptici, l?Helicobacter non può essere la causa della gastrite in quanto solo nel 25% dei dispeptici è presente l?infezione, inoltre più dell? 80% delle persone risultate positive all?HP non sviluppano mai un?ulcera e il 10% degli ulcerosi è negativo all?HP. Cibi troppo conditi, pasti consumati velocemente, uso eccessivo di antibiotici, possono essere una concausa ma non l?unica. Per quanto riguarda eventi stressanti e disturbi emotivi non possiamo esimerci dal citare le ricerche di Franz Alexander (psicoanalista ungherese, uno dei fondatori della medicina psicosomatica) il quale nel 1950, animato da un approccio olistico ante litteram sosteneva la necessità di valutare l?organismo nel suo insieme, senza separare le funzioni psicologiche da quelle fisiche e soprattutto tenendo presente il concetto di omeostasi, vale a dire la capacità dell?organismo, attraverso le proprietà di auto-organizzazione, di ritrovare l?equilibrio qualora venga disturbato. Un ruolo centrale nel modello di Alexander è occupato dal sistema nervoso vegetativo, composto da simpatico e parasimpatico, dove al primo vengono riconosciuti compiti di gestione delle funzioni di relazione con il mondo esterno e al secondo la gestione di funzioni vegetative interne. I disturbi dell?equilibrio omeostatico tra organismo e ambiente nella visione di Alexander possono così venire divise in due grandi categorie: -quelle da inibizione degli impulsi ostili e di autoaffermazione (sistema simpatico); -quelle dovute ad un atteggiamento cronico di rinuncia/ritiro e di ricerca di aiuto/dipendenza (frustrato), tra cui troviamo i disturbi gastrointestinali. Secondo il pensiero di Alexander, il bisogno di dipendenza, nei soggetti con patologie dello stomaco è intimamente connesso al bisogno di essere nutriti. Questa lettura concorda con quella delle antiche medicine tradizionali e della filosofia perenne secondo le quali lo stomaco è in corrispondenza del terzo chakra, legato al potere. Pensiamo ad una madre dominante o rifiutante, ad un bisogno di dipendenza da un lato e un desiderio o una necessita di indipendenza dall?altro. Il conflitto è chiaro: permettersi la debolezza del bisogno e correre il rischio del rifiuto o sviluppare una pseudo-indipendenza portandosi dentro la frustrazione del bisogno di dipendenza? La soluzione, dice il saggio, pare configurarsi nell?umile accettazione dei propri bisogni, viatico per l?accettazione di sé e di conseguenza l?accesso al proprio potere personale: Si, io voglio, io posso. Pier Luigi Lattuada Medico-psicoterapeuta Direttore Clinica Olistica LifeGate Pubblicato sul MAGAZINE LifeGate n. 28