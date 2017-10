Guerra ai batteri

I batteri sono ovunque, se il nostro sistema di difesa è integro non ci ammaliamo. Ma se per qualsiasi motivo ci indeboliamo ecco che la malattia si presenta. Il segreto è la prevenzione, grazie a semplici rimedi casalinghi è possibile aumentare le difese immunitarie del nostro organismo. Un pediluvio caldo e una tisana di fiori di tiglio o di sambuco rinforzano le difese dell'organismo insieme al miele. Il succo fresco pressato dell'Echinacea è un ottimo rimedio per la prevenzione. Utile il succo di limone contro l'infiammazione della gola. Ma quando la malattia è già presente? L'Allium cepa D4 o D6, preparazione omeopatica della cipolla, è adatto per il raffreddore (da 5 a 10 gocce 5 o 6 volte al dì). Anche la tisana di camomilla insieme ai suffumigi è efficace contro il raffreddore. Se c'è anche la febbre, la tisana di bacche di Rosa canina ricca di vitamina C, aiuta le difese dell'organismo. L'Aconitum D4 o Aconitum D6 (5 gocce ogni ora) si consiglia contro un improvviso attacco di febbre forte perché esposti a un freddo intenso o una corrente d'aria mentre per la febbre causata da un clima freddo-umido meglio Belladonna D4 o D6 (5 gocce ogni ora). Per la tosse ostinata... Per la tosse ostinata una tisana di semi di lino, foglie di farfara e fiori di malva (3 tazze al dì), oppure molto valida è la ricetta di succo di cipolla o di aglio. Preparazione: mescolare una cipolla oppure due spicchi d'aglio tritata fine con tre cucchiai di miele. Aggiungere un po' di acqua e bollire per 10 minuti. Lasciare riposare il composto qualche ora e poi spremerlo bene con un telo di lino (da prendere più volte al giorno da uno o due cucchiaini di tè al dì). Le gocce di ammoniaca e anice (reperibili in farmacia) sono un efficace rimedio per la tosse e i bronchi pieni di muco (da prendere più volte al giorno 20 gocce in poca acqua). L'Ipecacuanha D2, preparazione omeopatica, è un rimedio eccellente per la tosse con catarro denso (5 gocce da 2 a 5 volte al dì). Sonia Tarantola