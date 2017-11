Storia (a lieto fine) del delfino C6

Sono passate quasi due settimane e il "bip bip" emesso dal segnalatore acustico, fissato sulla pinna dorsale di C6, continua a condurci sino da lui. Sta bene, è ritornato nel suo territorio insieme al suo gruppo. C6 è un delfino della specie Tursiops truncatus, trovato il 31 agosto 2000 in fin di vita nell'Indian River Lagoon, in Florida a nord di Miami. I ricercatori dell'Harbor Branch Oceanographic Istitution (HBOI), lo hanno soccorso e curato e, sotto i riflettori della stampa internazionale, lo hanno rilasciato dopo sei mesi. Era stato attaccato da uno squalo, forse due, il corpo ricoperto da ferite profonde. Era difficile prevedere che sarebbe sopravvissuto. Dice Steve Mc Culloch, direttore del progetto Mammiferi marini: "C6 è uno dei membri della popolazioni di delfini dell'Indian River Lagoon che stiamo studiando da quattro anni. Quando lo abbiamo trovato, cercava di tenersi in superficie per non annegare; perdeva molto sangue. È probabile che sia stato attaccato, perché era già debilitato". Per sei mesi, C6 è stato disinfettato tutti i giorni più volte al giorno. I ricercatori hanno fatto molta attenzione che non si affezionasse loro, rispettando il suo essere selvatico. Animal & Nature era presente il giorno del rilascio e accompagnava una troupe della RAI. Dice Giuli Cordara: "I delfini selvatici che sopravvivono alle cure degli esseri umani si contano sulla punta delle dita. Anche qui in America, dove sono più esperti e preparati che da noi, solo lo stress da cattura e da cattività seppur temporanea rischia di ucciderli. Ho visto lavorare questi ragazzi straordinari: non hanno ceduto nemmeno alla tentazione di dare una carezza al delfino in tutto questo tempo". A C6, il giorno del rilascio è stato applicato un radio trasmettitore sulla pinna dorsale. Grazie ad un segnale acustico ed una antenna mobile sarà possibile seguire i movimenti del delfino per 90 giorni e raccogliere quindi dei dati interessanti per lo studio in corso sulla popolazione di tursiopi dell'Indian River. Dopo 90 giorni la piccola trasmittente (circa 3 cm) si disintegrerà, lasciando solo un piccolo foro nella pinna del delfino, foro che lo renderà facilmente riconoscibile alla fotoidentificazione. Giuli Cordara e Ancf si battono da anni contro la cattività dei Mammiferi marini, contro i delfinari: "Questo è quello che dovrebbero fare i delfinari: offrirci questi spettacoli. Essere centri di soccorso, curare e rilasciare. E cercare di rilasciare anche quei delfini a cui hanno rubato la libertà. Ho visto C6, paziente, scivolare dalla barella nelle acque libere; per un attimo è sembrato disorientato, poi, come un fulmine, si è diretto al largo e ci ha offerto due salti nelle onde, già lontano. Mi sono girata e piangevano tutti, applaudivano e piangevano". Giuli Cordara Presidente Ancf