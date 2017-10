Storia del Metodo e riferimenti scientifici

Nel 1993, Patrick Lemoine (Ospedale Le Vinaticar, Bron Cedex, Lione) si affianca nella ricerca. Nel 2000, la University Health Network di Toronto (composta da: Toronto General Hospital, Toronto Western Hospital e Princess Margaret Hospital) rilascia la seguente dichiarazione: "Conduciamo un progetto di collaborazione con il Professor Levine e confermiamo la grande efficacia di questo Metodo, che abbiamo incluso tra i nostri servizi clinici. I risultati sono pubblicati sul "Giornale del Sonno" (aprile 2002)". Dal 1993 ad oggi, questo Metodo è stato oggetto di conferenze ed è stato presentato in numerosi seminari nel mondo. "Nel 2000 la Music of the Brain Italia (MBIt Srl) ha certificato questo Metodo per il nostro Paese e l'ha proposto al grande pubblico, mentre all'estero viene offerto all'interno di ospedali e cliniche. Ad oggi in Italia sono stati esaminati e risolti oltre trecento casi di persone che volevano migliorare la qualità della propria vita", afferma Roberto Giussani, depositario del Metodo per Italia ed Europa.