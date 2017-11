Storia di un’antica tradizione familiare

Nato in Cina, Jeffrey Yuen vive e lavora a New York. Insegna allo Swedish Institute di New York, a San Francisco e a Boston. Maestro, come è diventato monaco taoista e guaritore? E' un antica tradizione famigliare, sono stato istruito da mio nonno, anch'egli monaco taoista. Fin da piccolo mi piaceva la medicina, curare le persone. Da ottantotto generazioni la mia famiglia fa parte della corrente taoista della "Purezza di Giada", i cui insegnamenti si trasmettono esclusivamente per via orale. Così è avvenuta anche la mia educazione, cui ho affiancato, naturalmente, la lettura di molti libri. Come pensa di trasmettere le sue conoscenze e la sua esperienza? Insegnando. La conoscenza non è qualcosa che si impara da un altro, ma che scopriamo in noi stessi. Se si legge un libro è importante sentirlo dentro. Imparare significa fare esperienza, accendere una scintilla che ci spinge a cercare, a volerne sapere di più. Non impariamo a, neppure con un buon insegnante, se non ci appropriamo delle nostre esperienze, se non le sentiamo dentro di noi. Insegnando comunico le mie conoscenze, ma spero di trasmettere non tanto le parole, quanto lo spirito che esiste dietro di esse. E la medicina cinese, per me, è ciò che tiene sempre viva la conoscenza e lo spirito. Pensa che la medicina cinese sia ancora viva nella Cina d'oggi? E qual è il suo posto nella cultura moderna? In Cina la medicina tradizionale è praticata ancora oggi. Negli anni Cinquanta c'è stata la riforma della medicina cinese. Esistevano, infatti, tradizioni mediche diverse nelle varie parti del Paese e il governo decise di uniformare i diversi insegnamenti, di "etichettarli" e creare un linguaggio comune, in modo che i medici potessero capirsi. Una sorta di protocollo, a cui tutte le scuole hanno dovuto adeguarsi, ma che fa riferimento ai modelli occidentali, soprattutto nella separazione tra lo spirito e il corpo, che non esiste nella medicina tradizionale cinese. La medicina cinese classica, che è precedente all'odierna medicina tradizionale cinese, è ancora viva tra alcuni vecchi medici, ma non è riconosciuta ufficialmente e finirà con lo sparire. Credo, però, che continuerà ad essere tramandata là dove ci sono vecchi medici cinesi che ancora operano: in Europa e in America, così come in Vietnam, Taiwan, Giappone, Corea, Hong Kong. La medicina classica, di fatto, sfida gli studenti, gli insegnanti, i medici, i pazienti a capire che esistono condizioni dalle potenzialità immense ed infinite; che esiste sempre la speranza, perché si tratta le persone e non le malattie. Infatti, si dice che non esistono malattie incurabili, ma persone incurabili. Questa medicina rende le persone più responsabili, non oggetti ma soggetti. Il medico è una guida non un'autorità, come avviene in occidente, dove si usa la tattica della paura nel rapporto con il paziente. Raffaella Isoardi Operatrice e insegnante shiatsu.