Storie di mare

Il mare ha ispirato racconti, novelle, poesie, ed ecco che anche nove tra i narratori spagnoli ed ispanoamericani più sensibili hanno voluto rendere un loro omaggio personale al mare e raccontare a turno una nuova storia. Nove racconti,dunque, pieni di magia e di suggestione che portano il lettore sulle ali di un viaggio affascinante verso l'incognito e verso la luce abbagliante delle onde. Nelle pagine di questo libro troveremo dunque tutti gli aspetti che il mare può ispirare: da quello tragico dei naufraghi a quello incantato delle sirene; da quello pieno di promesse per una vita a quello che uccide; da quello solcato dalle navi pirati a quello che rappresenta una risorsa per la vita di tutti i giorni. Nove racconti che si leggono tutto d'un fiato, e che vanno ad aggiungere pagine preziose a quella letteratura feconda e misteriosa che nei secoli ha sempre affascinato l'uomo. "stava spuntando il giorno. Il sole non bruciava ancora con il caldo soffocante del mezzodì. Sul ponte di prora della nave alla cappa sembrava non soffiasse un alito di vento, si sentiva a stento il rumore dell'acqua che sciabordava contro le murate.Se non fosse stato per gli scriccolii e il lieve beccheggio dello scafo, si sarebbe detto che la nave galleggiasse fra due mondi, sospesa fra cielo e terra, al di là del bene e del male, senza che a, eccetto le quattro iarde di stoffa nera inalberate in cima alla vela aurica, tradisse i suoi loschi propositi.