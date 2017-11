Storie e saggi da mettere in valigia

Al vasto pubblico di romanzi e storie avvincenti proponiamo "Giorno da Cani", un giallo scritto da Alicia Gimenez-Bartlett, che si svolge a Barcellona. Il libro, uscito in Italia per i tipi di Sellerio, racconta la storia dell'ispettore Petra Delicado che conduce le indagini sulla morte di un uomo che sembra essere conosciuto solo da un cane a pelo lungo. All'ispettore non resta che adottare l'animale per riuscire a risolvere il caso. Umorismo, scrittura brillante e una bella ambientazione, fanno di questo testo una lettura piacevole e intrigante. Dalla Spagna all'Italia, anzi alla Sicilia, con "La mennulara" un romanzo tinto di giallo di Simonetta Agnello Hornby, pubblicato da Feltrinelli. Racconta i retroscena della morte di Maria Rosalia Inzerillo, conosciuta come "Mennulara" (raccoglitrice di mandorle), domestica della famiglia Alfallipe e amministratrice del suo patrimonio. Un testo vivace e sorprendente, da leggere d'un fiato, che offre un quadro impressionistico della Sicilia degli anni '50 combinandolo con i tempi di un thriller che rivela solo alla fine il suo segreto. Chi è attratto dalla dimensione mitologica e dallo stile fantasy può trovare una risposta più che soddisfacente nel secondo ciclo di romanzi di Terry Brooks, autore noto per la stirpe di Shannara, seguito, a più di vent'anni di distanza, da "Gli eredi di Shannara",un secondo ciclo composto da quattro libri (gli altri tre sono: "Il druido di Shannara", "La regina degli elfi di Shannara", "I talismani di Shannara"). I libri sono venduti separatamente nelle librerie nella collezione Oscar Mondadori, ma consigliamo di cominciare dal primo... Per i più impegnati, amanti della saggistica, il tema di massima attualità è la genetica con tutto quello che rappresenta a livello di nuova frontiera della ricerca e dei dilemmi della bioetica: dalle biotecnologie alla clonazione, fino al pericolo di nuove epidemie. Partiamo proprio da "Sars", un libro edito in Italia da Feltrinelli che affronta un'analisi socio-politica della polmonite atipica che ha messo in ginocchio i paesi dell'Asia orientale, scritta da due medici cinesi, Ping Chung Leung e Eon Eong Ooi. Più filosofico il "Dizionario di Bioetica" del cardinale Dionigi Tettamanzi (Mondatori), un contributo che riporta l'attenzione sull'uomo più che sulla sua capacità di trasformare la natura. Gli scenari della sperimentazione genetica, si trovano descritti in alcuni volumi come "Cloni" di Gina Kolata (Cortina Editore), o "L'orto di Frankestein" del francese Jean-Marie Pelt (Feltrinelli). Incentrato sulla risoluzione di patologie psicologiche con metodi naturali il "Trattamento dolce delle psiconevrosi" (Macro Edizioni) è un testo che fornisce gli elementi di fondo del metodo di Roger Vitoz, autore del libro. La novità sta nel ritenere che alla base di certe malattie psichiche ci sia una causa organica e di proporre una sorta di addestramento basato sulla volontà del soggetto. Il metodo, del tutto naturale, non prevede uso di farmaci e di lunghe analisi psicologiche. Francesco Aleo