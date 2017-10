Stress: approccio olistico

Ad uno stimolo (fattore di stress) segue un impulso che mette in tensione il sistema. La carica si realizza attraverso la contrazione dei muscoli, i quali permettono, se non si incontrano ostacoli, la scarica dell'impulso che ha come conseguenza la distensione all'interno del sistema (reazione d'allarme). Se la scarica non si realizza si creano nell'organismo tensioni muscolari croniche che costituiscono il terreno organico responsabile della predisposizione alle patologie nel distretto corporeo interessato (fase di resistenza). Va da sé che le tensioni muscolari croniche, da un lato sottraggono energia al sistema, segregandola, dall'altro sono determinate dai nostri atteggiamenti emotivi. Nelle tensioni muscolari croniche sono trattenute le nostre paure o la rabbia, il piacere o la gioia che non ciò permettiamo di vivere ed esprimere. Ma i nostri atteggiamenti emotivi dipendono dalle nostre mete e aspirazioni, dal nostro modo di pensare, dai nostri condizionamenti culturali, da idee e presupposti impliciti che determinano la nostra visione del mondo, dalla memoria, dai ricordi, dalla nostra immaginazione. La medicina olistica cerca di agire per prima cosa sul piano della consapevolezza, favorendo attraverso ascolto e osservazione, la comprensione del vero significato della nostra condizione di stress, riconoscendo nel linguaggio dei sintomi una costellazione di messaggi che provengono dalle profondità della psiche e ci parlano degli slanci frustrati della nostra anima, degli aneliti della nostra natura più vera. Agisce poi sul piano psicocorporeo cercando di liberare l'anima e il suo potenziale creativo (immaginazione, emozioni, qualità individuali) mediante lo scioglimento delle tensioni muscolari croniche. Interviene infine sul piano energetico mediante atti medici più diversi quali l'agopuntura, l'omeopatia, la fitoterapia, la chiropratica, il massaggio, le pratiche energetiche, l'alimentazione. Così facendo sarà possibile creare le condizioni perché l'organismo, sottoposto a fattori di stress che lo destabilizzano, possa, non solo ritrovare il proprio equilibrio grazie alle sue capacità di autoguarigione, ma anche fare tesoro dell'esperienza vissuta e riorganizzarsi su di un piano più armonico. Dott.Pierluigi Lattuada medico olistico