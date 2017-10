Stress da cambiamento, consigli per combatterlo

Per evitare che settembre e anche ottobre mesi per antonomasia del cambiamento e si sviluppino depressione, stanchezza, insonnia, difficoltà di memoria, di concentrazione e disturbi digestivi ecco alcuni consigli per cercare di prolungare i benefici del benessere estivo cercando di volerci bene secondo...natura! Rifiutarsi di seguire la moda dei tanto reclamizzati farmaci di sintesi, che ci creano solo ulteriore stress da scelta e da uso. Per cercare di riadattare l'organismo ai nuovi ritmi stagionali, continuare il più possibile a esporsi alla luce solare, per favorire la produzione delle sostanze del buon umore (endorfine) da parte di alcune cellule del cervello. Fare il più possibile bagni serali aromaterapici, aggiungendo all'acqua calda una decina e più gocce di olio essenziale di camomilla, rosa (meglio quella di riviera) o di salvia sclarea. Le stesse essenze possono essere usate nei particolari diffusori o anche semplicemente versati all'occorrenza sul dorso della mano e inalate. Settembre essendo il mese più adatto per la depurazione del corpo dalle tossine che minano il sistema immunitario, di grande e facile aiuto sono le erbe, da usare per fare delle profumate tisane o anche per essere aggiunte alle normali insalate.

di Gabriele Bettoschi