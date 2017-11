Smart e luminose: le strisce pedonali del futuro parlano spagnolo

Le strisce pedonali smart installate in Spagna stanno appassionando gli italiani, essendo un'idea semplice ma molto efficace per varie ragioni. Attraversare di notte una strada poco illuminata non è un'esperienza gradevole, considerando i dati che riguardano incidenti che coinvolgono chi si sposta a piedi. Per fortuna la tecnologia ci viene incontro con soluzioni che possono fare la differenze nel ridurre gli incidenti. Così ha fatto notizia in Italia l'inaugurazione di strisce pedonali intelligenti a Cambrils, località spagnola sul mare a pochi chilometri da Tarragona, in Catalogna.

Cosa sono le strisce pedonali smart