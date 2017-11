Strit Festival

L'Associazione Napoli Strit Festival onlus in collaborazione con Regione Campania Comune di Napoli presenta Napoli Strit Festival per Napoli Città Sociale Rassegna Internazionale delle Arti in Strada IV EDIZIONE 6-8 settembre 2002 Chi siamo L'Associazione Napoli Strit Festival Onlus (Strit è un gioco di parole tra strada, in inglese street, e stretto in dialetto campano) è nata nel 1998 con l'obiettivo di realizzare rassegne e festival di arti di strada, nel solco della tradizione italiana e europea, e di promuovere questa forma di arte e di spettacolo mantenendo una forte attenzione alle tematiche sociali (ogni anno, tra l'altro, regaliamo i nostri spettacoli alle periferie abbandonate, ai bambini ricoverati in ospedale, agli anziani degli ospizi, ai senza fissa dimora). L'Associazione ha anche realizzato progetti ad alto valore sociale, offrendosi agli Enti, alle Istituzioni e al Terzo Settore per la propria capacità di realizzare forme di comunicazione "dal basso", che utilizzano la strada (il luogo di tutti, dove tutti siamo uguali) per promuovere le attività pubbliche, sociali e di pubblica utilità, e per la capacità di "costruire reti". Il Festival Il Napoli Strit Festival (strit = stretto, a Napoli = strada, in inglese = strada stretta = vicolo) è promosso dall'Amministrazione Comunale di Napoli (Assessorato alle Politiche Sociali, Assessorato alla Cultura), organizzato dall'Associazione Napoli Strit Festival e dalla Regione Campania (Assessorato al Turismo). Il Festival, quest'anno alla sua quarta edizione, è ormai entrato nel novero delle migliori rassegne europee diventando un riferimento forte e stabile sia per i napoletani che per i turisti, attirando l'attenzione di tanti viaggiatori che si muovono seguendo i suggerimenti e gli appuntamenti del cartellone culturale europeo. Nelle tre precedenti edizioni hanno collaborato con il Napoli Strit Festival oltre 300 tra Associazioni, Istituzioni pubbliche, Agenzie sociali, Istituti culturali, Ambasciate. Per organizzare un Festival che copre un territorio così vasto e coinvolge tante persone c'è bisogno del contributo di tutti, e noi ci siamo sforzati di chiedere a tutti collaborazione, convinti della necessità di mettere a confronto le diverse esperienze nel campo sociale e culturale per offrire alla città un terreno di crescita civile collettiva: la rete sociale. Le tre edizioni precedenti hanno portato in strada oltre mille artisti provenienti da tutto il mondo e più di duecentomila spettatori entusiasti, senza mai perdere di vista l'obiettivo prioritario del Festival: riavvicinare l'arte, le arti, nelle loro più diverse forme di espressione a quella parte della città che resta generalmente più avulsa dalla vita culturale, creando un intenso e spettacolare processo di coinvolgimento sociale, fisico ed emotivo. Il rapporto che si è sviluppato tra i cittadini - napoletani e no - e gli artisti, ha scatenato una festa nella festa, con l'interazione generata dal basso tra l'arte e gli artisti e la vita di tutti i giorni dei fruitori occasionali: il risultato di questa interazione è andato anche al di là della nostra stessa immaginazione. Nelle tre precedenti edizioni migliaia di giovani e meno giovani, intere famiglie e turisti, in un periodo generalmente fiacco per la città, hanno animato il Centro storico da spettatori e parte integrante degli spettacoli, trasformando i vicoli e le piazze in un immenso e festoso teatro a cielo aperto: una città come Napoli, che ha il Centro storico più vivo e vissuto d'Italia, non poteva e non può non ospitare un Festival di Arti in strada. Il "Napoli Strit Festival" e i media Carta stampata, televisioni e radio hanno, sin dalla prima edizione, dedicato ampio spazio al festival, Una corposa rassegna stampa testimonia il forte interessamento che i media nazionali e locali dedicano ogni anno all'appuntamento partenopeo con l'arte di strada. Tra le testate che hanno scritto e parlato del Napoli Strit Festival ricordiamo: Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Mattino, Il Manifesto, Liberazione, Il Roma, Il Corriere del Mezzogiorno, Ansa, Agi, Adnkronos, Leggo, City, Raitre, Gr Rai, le numerose testate radiotelevisive della Campania. Quest'anno, inoltre, Radio 1 Rai seguirà, in diretta, alcuni degli eventi previsti nel programma dell'edizione 2002. Infine, Internet. Ai tempi del web non poteva mancare la copertura in Rete dell'evento. Quest'anno lo "Strit Festival" di Napoli è citato anche dal portale americano festivals.com che segnala le più importanti manifestazioni culturali del mondo. Il programma della quarta edizione

Il "Napoli Strit Festival" quest'anno avrà una durata di tre giorni e si svolgerà dal 6 all'8 settembre. Gli spettacoli e le performaces di attori, mimi, giocolieri, clown, musicisti e quant'altro cominceranno alle 21.00 e termineranno alle 00.30.

Venerdì 6 fin dal pomeriggio le bande e le parate degli artisti di strada annunceranno ai cittadini l'inizio del Festival che, come di consueto, continuerà nelle sere del 6, 7 e 8 nel perimetro dei Decumani, comprendendo i vicoli, le piazze, i chiostri e i cortili del Centro Antico.

Circa trenta performances ogni sera di artisti provenienti da ogni angolo del mondo rappresenteranno tutte le arti: il teatro, la musica, le arti visive, il fumetto, ecc.

Ogni giornata del Festival sarà aperta e chiusa da bande musicali e parate.

Ogni giorno la Città Sociale in Piazza Dante sarà scenario di dibattiti e incontri.

Venerdì 6 e sabato 7 il Festival andrà a regalare un sorriso ai piccoli ricoverati negli ospedali pediatrici Santobono e Pausillipon, grazie alle festose incursioni dei clown (Clown-One, Brucaliffo Teatro).

Durante il pomeriggio, inoltre, in virtù di un accordo con ANM e MetroNapoli, gli artisti di strada si esibiranno a bordo degli autobus e dei treni della metropolitana.