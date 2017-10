Struttura della trasparenza

La concezione orientale del mondo che oggi, per singolare ironia del destino, la fisica moderna va riscoprendo, ha come caratteristica principale la consapevolezza dell'unità e dell'interdipendenza di tutte le cose e di tutti gli eventi. Ogni più piccola parte dell'universo è vista come inseparabile dal "tutto cosmico", differente manifestazione di una stessa ultima realtà, che trascende tutti i concetti e tutte le categorie. L'incontro tra Oriente ed Occidente, due modi di concepire la vita e l'essere umano, si configura anche come un incontro tra passato e futuro: la fisica moderna sta riscoprendo la mistica orientale e va riconfermando, di sua stessa mano, dati fino ad ora considerati esoterici. Inaugura così un nuovo rapporto, basato su una relazione di "trasparenza", tra essoterico ed esoterico, tra ciò che è rivelato (l'apparenza, l'evidenza materiale, la legge) e ciò che è nascosto. Ma il pensiero scientifico non approda al recupero della concezione "mistica" attraverso la distruzione del pensiero logico e dei secoli di storia che lo hanno maturato, né attraverso un naufragio nell'irrazionale puro ma inaugurando, piuttosto, un nuovo modo di pensare: un pensare che è un "passare" dal detto al non detto, un "ri-salire" (o ri-discendere) attraverso ciò che è manifesto ed evidente, a ciò che è nascosto. L'in-visibile è, appunto, ciò che è celato "nel" visibile: è qui, ora, davanti ai nostri stessi occhi. Una "struttura della trasparenza" che, nel complesso delle situazioni finite, riporta in superficie il mistero della presenza velata nel tutto, scoprendolo o lasciandolo intravvedere, velandolo o "ri-velandolo". La medicina è partita dalla filosofia e sta ora tornando alla filosofia, in un cammino di recupero "scientifico" delle antiche concezioni. Alla visione "lineare" del progresso se ne sostituisce una "circolare". Nella sua ricerca interiore, l'uomo è portato naturalmente a esplorare nuovi territori; anche la scienza, nel suo cammino verso la comprensione della realtà, sembra avvicinarsi e lambire territori estranei e inusitati al suo percorso abituale, sfiorando ambiti ritenuti propri di altre competenze, di primo acchito non certamente "scientifiche". Così come la medicina antica ha avuto origine da presupposti filosofici e a volte anche dogmatici, la medicina moderna ha ora intrapreso un cammino a ritroso, basta pensare alla bioenergetica o all'omeopatia come a tutte le nuove proposte terapeutiche basate sulla concezione energetica dell'uomo e dell'universo. La scienza ufficiale dunque va rivelando l'esistenza di un mondo sottile che sottende e permea l'universo nel quale viviamo, una quarta dimensione della quale si va mano a mano prendendo (o, meglio, ri-prendendo) coscienza. E spetta, a quanto pare, proprio alla nostra scienza attestare la labilità di un confine che, forse, non è mai esistito. Loredana Filippi