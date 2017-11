Studio Azzurro a Milano, la magia della videoarte

In mostra a Milano a Palazzo Reale il lavoro di Studio Azzurro, lo storico collettivo, nato nel 1982, riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale che promuove il dialogo tra spettatore e spazio che lo ospita. 35 anni di ricerca artistica stimolata e realizzata grazie alle nuove tecnologie. La storia della videoarte in Italia ripercorsa attraverso la riproposizione delle installazioni più significative che hanno come protagonista lo spettatore e una nuova installazione dedicata a Milano, dove il collettivo è nato.

35 anni di videoarte: Studio Azzurro

Le installazioni a Palazzo Reale