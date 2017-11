Studio dello Shiatsu

La gran maggioranza degli insegnanti di Shiatsu non sono laureati. Quindi non possono per legge insegnare come docenti all'università. Quasi tutti coloro che sono laureati non hanno la laurea in professione sanitaria. Tutto ciò non viene considerato nella Proposta di Legge dell'On. Lucchese, la quale inserisce all'interno di un campo già regolamentato (l'attuale sanitario universitario convenzionale) discipline che convenzionali non sono e che hanno assoluto bisogno di essere riconosciute con la loro "anima" portante, base del loro successo. Nel nostro caso, lo Shiatsu sarebbe insegnato da qui a pochi anni da personale universitario incompetente del settore solo perché laureato. In sostanza, non sarebbe permesso di insegnare il vero Shiatsu, quello che oggi viene riconosciuto per tale. D'altra parte, la commissione ministeriale, organo decisionale della disciplina dello Shiatsu, sarebbe rappresentata in minoranza dagli esperti del settore Shiatsu e in maggioranza da burocrati del settore politico sanitario, uno dei quali in rappresentanza della Facoltà di Veterinaria! Diciamo di rifiutare l'ipotesi che lo Shiatsu sia insegnato nelle attuali strutture universitarie (già in crisi per conto loro) in quanto luogo non adatto, culturalmente e didatticamente parlando, all'apprendimento della disciplina. Il curriculum verrebbe stravolto dalla filosofia dell'attuale sanitario perché a insegnare sarebbero persone laureate incompetenti di Shiatsu che avrebbero come "assistenti" gli insegnanti delle scuole oggi in attività, i quali, probabilmente, sarebbero in poco tempo licenziati e sostituiti dai primi. Lo Shiatsu è una disciplina seria. L'operatore è un professionista che ha già un cuurriculum professionale. I professionisti operatori e insegnanti sono già oggi controllati da regolamenti e codici deontologici delle relative federazioni di categorie. Un insegnamento sbagliato dello Shiatsu colpisce direttamente anche noi Federazione di Operatori, shiatsuka già formati, in quanto verrebbero riconosciuti professionisti diplomati in strutture scolastiche diverse da quelle che sono state le nostre. Riteniamo che non sia serio ne corrisponda ai desideri del consumatore utente denaturalizzare lo Shiatsu dando in mano la sua formazione a persone che non hanno una esperienza adeguata né tanto meno una visione filosofica adatta alla diffusione della disciplina. Douglas Gattini Presidente della Federazione Italiana Shiatsu