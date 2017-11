Su e giù con Amy Winehouse

Un viaggio a Londra con un cicerone d?eccezione: Peter Fruit. Peter Fruit: scrittore, promoter e amico dei Ramones, dei Television e dei Talking Heads. Insieme a lui scendiamo tra le strade e i pub di Londra, entriamo nei locali, nelle sale di registrazione. Alla ricerca di Amy Winehouse. Amy Winehouse, personaggio bizzarro, nuovo, dalla voce incantevole, dal cuore così fragile, dal sorriso così sgangherato. Star maledetta, diretta, spregiudicata. ?Su e giù? tra alcool e droghe. ?Su e giù? tra tabloid e dicerie. La ragazza così strana, dalla chioma a dir poco bizzarra, dal fisico esile che si tiene in equilibrio su tacchi vertiginosi. Ma chi è davvero Amy Winehouse? La ragazza che con la sua voce ci ha incantati e stregati. La ragazza che s?è fatta star. Chi è? Fa proprio ?su e giù? la storia di questa rock star nel viaggio di Peter Fruit tra il rock, la musica, le case discografiche, i contratti, le debolezze, le testardaggini. Un libro per tutti gli amanti di Amy Winehouse, per tutti i suoi fan. Un racconto originale, dallo stile incalzante e ironico. Per capire che cosa c?è dietro ai testi, dietro alle parole, alle provocazioni di Amy. E perché no, per capire che cosa c?è dietro alla sua chioma così voluminosa?

Silvia Passini