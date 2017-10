Succo di ribes per prevenire le infezioni urinarie

Lo ha dimostrato uno studio statunitense pubblicato sul 'Journal of the American Medical Association' che bere regolarmente succo di ribes, meglio se mattina e sera, previene le infezioni urinarie. Il ribes contiene sostanze in grado di combattere i batteri, anche quelli che imparano velocemente a resistere agli antibiotici.