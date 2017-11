Sulle tracce dei Promessi Sposi

Un percorso di circa sette chilometri che conduce ai luoghi del territorio di Lecco dove trovano vita i "bravi" di don Rodrigo, don Abbondio e la sua Perpetua, di padre Cristoforo e, ovviamente, dei due innamorati, protagonisti dei Promessi Sposi Partiamo da Olate (Lc): sul promontorio dello Zucco sorge il "palazzotto" di don Rodrigo che "sorgeva isolato a somiglianza di una bicocca, sulla cima di uno dei poggi ond'è sparsa e rilevata quella costiera...". Fino agli anni '40 questo "palazzotto" appariva nella identica descrizione tracciata da Manzoni, successivamente subì numerosi rifacimenti che ne hanno alterato le linee. Sempre a Olate, discendendo in macchina dal poggio verso il centro del paese si giunge alla chiesa dove Renzo e Lucia avrebbero dovuto celebrare il loro matrimonio. Accanto c'è la canonica di don Abbondio nella quale durante la "notte degli imbrogli" Renzo cercò di costringere don Abbondio a consacrare il matrimonio nonostante l'opposizione di don Rodrigo. Poco più in basso si raggiunge la "presunta" casa di Lucia, una costruzione rurale del Seicento, con scala esterna. Il fico descritto nel romanzo c'è ancora "... un bel fico che passava il muro...", ma non è più la gigantesca pianta di manzoniana memoria. Poi ci si può dirigere verso la casa del Caleotto, dove Manzoni visse fino al 1818. Lungo la strada si passa accanto alla cappelletta dove don Abbondio fu minacciato dai "bravi": "questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai". Breve sosta ed eccoci finalmente a casa Manzoni. Sul fronte del palazzo una lapide murata recita: "Alessandro Manzoni in questa villa sua fino al 1818 si ispirava agli Inni all'Adelchi ai Promessi Sposi ove i luoghi, i costumi, i fatti nostri e se stesso immortalava". Riprendendo l'auto si scenderà a Pescarenico, "... una terricciola, sulla riva sinistra dell'Adda, o vogliam dire del lago, poco discosto dal Ponte: un gruppetto di case, abitate la più parte da pescatori, e addobbate qua e là di tremagli e di reti tese ad asciugare...". Qui sorgeva il famoso convento dei Cappuccini, quello di padre Cristoforo. Dell'antico edificio rimangono solo pochi resti. Per finire qualche chilometro più a sud, il castello "Malanotte" dell'Innominato. Esso è conteso fra i ruderi di una torre a Chiuso, vicino a Vercurago, e Caversano, nei pressi di Calolziocorte. Tomaso Scotti