I surfisti non abbandonano la baia radioattiva

Autumn e Yuji sono due surfisti. Si sono conosciuti a Motoyoshi, una piccola città con una spiaggia stupenda che si trova sulla costa orientale del Giappone e che ha fatto sbocciare l'amore fra i due, tanto che dopo sei anni hanno deciso di sposarsi. Quella di Motoyoshi è una baia bella quanto maledetta per colpa dello tsunami del marzo 2011 e del conseguente disastro nucleare di Fukushima da cui dista circa 160 chilometri. Un mese dopo lo tsunami, Autumn e Yuji hanno preso una decisione che li ha cambiati per sempre: tornare per aiutare nella ricostruzione mettendo in pericolo la loro vita a causa delle radiazioni. La storia di Autumn e Yuji fa parte di un documentario a episodi dal titolo "We are all radioactive" (2012) che racconta la vita di una comunità di surfisti che ha deciso di dare una mano agli abitanti di Motoyoshi nella ricostruzione di una delle baie preferite per chi pratica il surf. L'idea di raccontare questa storia è venuta a Lisa Katayama, giornalista, e a Jason Wishnow, regista e direttore della serie di Ted Talks. Le riprese sono state fatte in due modi: metà direttamente da Katayama e Wishnow, metà dai protagonisti della storia a cui è stata data in mano una videocamera resistente all'acqua per dar loro la possibilità di accenderla anche sulla tavola da surf. Katayama ha vissuto i suoi primi 18 anni in Giappone. L'amore che prova per il paese l'ha spinta a raccontare la vita del gruppo di surfisti che si sono accampati con le loro tende su uno dei pochi angoli di spiaggia che non sono stati distrutti dallo tsunami e dei pescatori che dipendono dalle acque dell'oceano. La serie è completamente prodotta con la tecnica del crowfunding, cioè attraverso la raccolta di donazioni fatte da persone comuni. "Autumn", il primo, è stato finanziato nel giro di 48 ore. Ma le puntate sono sette e raccontano la storia di un vecchio pescatore di tonno rosso di nome Kikuchi; quella di Rob, un barista di Tokyo che ha mollato tutto pur di essere utile in qualche modo; Konno, un surfista che ha perso la sua casa, spazzata via dallo tsunami.